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Билья не поможет сборной Аргентины в игре с Россией, вместо него вызван Инсуа
Полузащитник «Милана» Лукас Билья не поможет сборной Аргентины в двух ближайших матчах
Полузащитник «Милана» Лукас Билья не поможет сборной Аргентины в двух ближайших матчах
Вместо него в команду вызван защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа, информирует
31-летний аргентинский футболист давно испытывает проблемы с сухожилием коленного сустава, и медицинский штаб «Милана» решил дать ему время нормально восстановиться.
Таким образом, Билья не поможет сборной Аргентины в контрольных матчах с командами России и Нигерии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.