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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России одержала вторую победу на Межконтинентальном кубке

Сборная России во втором туре группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае победила команду Парагвая со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт только под занавес второго периода, когда точный удар удался Борису Никонорову.

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Концовка матча получилась напряжённой. Эдгар Баррето со штрафного обыграл со второй попытки голкипера россиян Максима Чужкова. Но сам вратарь дальним забросом нашёл Артура Папоротного, который головой пробил Сауля Гонсалеса.

В третьем туре россияне сыграют с иранцами, а сборная Парагвая встретится с мексиканцами. Оба матча пройдут 2 ноября.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок-2017. Дубай, ОАЭ
Группа В. Второй тур.

Парагвай — Россия — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

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