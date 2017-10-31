Посещением Кубка конфедераций-2017 в России остались довольны 98% болельщиков
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Кубок конфедераций проходил 17 июня — 2 июля, матчи принимали Москва, Казань,
Данные о впечатлениях зрителей от турнира получены в результате маркетингового исследования, в котором приняли участие 10 тысяч человек, побывавших на матчах Кубка конфедераций-2017. Они ответили на вопросы о своих впечатлениях до, во время и после турнира. 98% опрошенных заявили, что получили удовольствие от Кубка конфедераций. Из людей, посетивших матчи, 91% собирались подать заявки на билеты на матчи чемпионата мира-2018.
Чуть более 90% респондентов представляли Россию, остальные приехали из других стран. Более половины зарубежных болельщиков (60%) сказали, что турнир превзошел их ожидания, а 80% сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось.
Респонденты также высоко оценили уровень безопасности: 95% заявили, что чувствовали себя в безопасности на стадионе, а 93% — в
Матчи чемпионата мира-2018 пройдут 14 июня — 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Калининграде, Москве, Волгограде,