Посещением Кубка конфедераций-2017 в России остались довольны 98% болельщиков

Кубок конфедераций проходил 17 июня — 2 июля, матчи принимали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Победителем соревнований стала сборная Германии, которая в финале обыграла команду Чили (1:0). В матче за третье место португальцы одолели мексиканцев. Также в турнире принимали участие сборные России, Австралии, Новой Зеландии и Камеруна.

Читайте также Инфантино подтвердил, что новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций

Данные о впечатлениях зрителей от турнира получены в результате маркетингового исследования, в котором приняли участие 10 тысяч человек, побывавших на матчах Кубка конфедераций-2017. Они ответили на вопросы о своих впечатлениях до, во время и после турнира. 98% опрошенных заявили, что получили удовольствие от Кубка конфедераций. Из людей, посетивших матчи, 91% собирались подать заявки на билеты на матчи чемпионата мира-2018.

Чуть более 90% респондентов представляли Россию, остальные приехали из других стран. Более половины зарубежных болельщиков (60%) сказали, что турнир превзошел их ожидания, а 80% сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось.

Респонденты также высоко оценили уровень безопасности: 95% заявили, что чувствовали себя в безопасности на стадионе, а 93% — в городах-организаторах в целом.