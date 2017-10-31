Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Все события
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
20:02 (мск), источник: Р-Спорт

Посещением Кубка конфедераций-2017 в России остались довольны 98% болельщиков

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Посещением Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который прошел в России, остались довольны 98% болельщиков, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Кубок конфедераций проходил 17 июня — 2 июля, матчи принимали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Победителем соревнований стала сборная Германии, которая в финале обыграла команду Чили (1:0). В матче за третье место португальцы одолели мексиканцев. Также в турнире принимали участие сборные России, Австралии, Новой Зеландии и Камеруна.

Читайте также
Инфантино подтвердил, что новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций

Данные о впечатлениях зрителей от турнира получены в результате маркетингового исследования, в котором приняли участие 10 тысяч человек, побывавших на матчах Кубка конфедераций-2017. Они ответили на вопросы о своих впечатлениях до, во время и после турнира. 98% опрошенных заявили, что получили удовольствие от Кубка конфедераций. Из людей, посетивших матчи, 91% собирались подать заявки на билеты на матчи чемпионата мира-2018.

Чуть более 90% респондентов представляли Россию, остальные приехали из других стран. Более половины зарубежных болельщиков (60%) сказали, что турнир превзошел их ожидания, а 80% сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось.

Респонденты также высоко оценили уровень безопасности: 95% заявили, что чувствовали себя в безопасности на стадионе, а 93% — в городах-организаторах в целом.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут 14 июня — 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Калининграде, Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске.

С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Румынский боксер подписал контракт на бой с Поветкиным
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его уволили
Третьяк объяснил, почему Ковальчук не вызван в сборную России
Контракт Шипачева с клубом НХЛ будет расторгнут 1 ноября
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь