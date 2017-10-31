Россияне победили мексиканцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Встреча группы В, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян, у которых голы забили Николай Крышанов (6-я минута), Юрий Крашенинников (8), Алексей Павленко (11), Борис Никоноров (17 и 36) и Кирилл Романов (18), у мексиканцев отличились Рамон Мальдонадо (27) и Улисес Торрес Пинеда (29).