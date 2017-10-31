Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе.
Россияне победили мексиканцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу
МОСКВА, 31 окт —
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МОСКВА, 31 окт —
Встреча группы В, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян, у которых голы забили Николай Крышанов (6-я минута), Юрий Крашенинников (8), Алексей Павленко (11), Борис Никоноров (17 и 36) и Кирилл Романов (18), у мексиканцев отличились Рамон Мальдонадо (27) и Улисес Торрес Пинеда (29).
Российская команда в среду сыграет со сборной Парагвая.