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19:50 (мск), источник: Р-Спорт

Россияне победили мексиканцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Мексики в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян, у которых голы забили Николай Крышанов (6-я минута), Юрий Крашенинников (8), Алексей Павленко (11), Борис Никоноров (17 и 36) и Кирилл Романов (18), у мексиканцев отличились Рамон Мальдонадо (27) и Улисес Торрес Пинеда (29).

Российская команда в среду сыграет со сборной Парагвая.

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