Сборная России по пляжному футболу на Межконтинентальном кубке завершает сезон

Источник: РИА "Новости"

Сборная России является самой титулованной командой Межконтинентального кубка, который проводится ежегодно в конце осени в ОАЭ. Двукратные чемпионы мира трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета, при этом россияне стабильно попадали в тройку призеров — два серебра и бронза, датированная прошлым сезоном. Действующим победителем турнира являются 14-кратные чемпионы мира сборная Бразилии, которая считается и главным фаворитом предстоящего турнира.

В турнире принимают участие восемь сильнейших команд мира с разных континентов, которые разделены жребием на две группы. Две лучшие команды квартетов выходят в полуфинал, а худшие — борются за 5−8-е места. Группу А составили сборные ОАЭ, Бразилии, Португалии и Египта. Соперниками россиян станут мексиканцы (игра 31 октября), парагвайцы (1 ноября) и иранцы (2 ноября).

«Я бы не стал говорить, что другая группа слабее. Я считаю, что у нас группа гораздо ровнее, и каждая из команд, на бумаге уж точно, имеет определенные шансы на выход из группы. В другой группе, скажем так, более очевидный прогноз на то, как закончатся матчи. Пока нужно говорить, что задача номер один — выход из группы», — проанализировал расклад старший тренер россиян Михаил Лихачев.

Сборная России, которая в сентябре в пятый раз выиграла Евролигу, готовилась к Межконтинентальному кубку в два этапа. Сначала россияне готовились в закрытом центре пляжных видов спорта в Химках, где провели товарищескую встречу с московским «Спартаком» (4:2). Далее команда с 25 октября находилась уже в Дубае, сыграв спарринг со сборной ОАЭ (6:2).

Суперфинал Евролиги из-за травм пропускали лидеры национальной команды Алексей Макаров и Дмитрий Шишин. Если первый восстановился и сможет помочь команде в Дубае, то Шишин тренировался со сборной в Химках, но по медицинским показателям не попал в окончательную заявку. Полностью состав сборной России на Межконтинентальный кубок выглядит следующим образом:

вратари — Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский («Кристалл»);.

полевые игроки — Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксёнов (все — «Кристалл»), Алексей Макаров, Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба — «Спартак»).

«Отсутствие Виктора Крышанова меня немного расстраивает, но с этим ничего не поделать. В любом случае тот состав, который у нас сейчас есть, способен решать высокие задачи», — высказался Лихачев по выбранному составу.