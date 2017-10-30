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22:05 (мск), источник: ТАСС

Немец Франко Фода назначен новым главным тренером сборной Австрии

ВЕНА, 30 октября. /ТАСС/. Новым главным тренером сборной Австрии назначен наставник футбольного клуба «Штурм» (Грац) Франко Фода. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил президент Австрийского футбольного союза Лео Виндтнер.

Источник: РИА "Новости"

51-летний немецкий специалист официально вступит в должность с 1 января 2018 года, но возглавит австрийскую сборную уже в ближайшие дни на время тренировок перед товарищеским матчем национальный команды против сборной Уругвая 14 ноября в Вене. Контракт Фоды рассчитан до 31 декабря 2019 года и будет автоматически продлен в случае выхода сборной на чемпионат Европы 2020 года.

«Единогласное решение президиума футбольного союза избрать на должность главного тренера Фоду демонстрирует его профессиональную репутацию, — сказал Виндтнер на пресс- конференции по итогам заседания Австрийского футбольного союза. — Его кандидатура устроила всех нас, теперь мы можем со спокойной душой обсуждать состав сборной на товарищескую игру с Уругваем 14 ноября».

Фода сменил на посту главного тренера австрийской сборной швейцара Марселя Коллера, контракт которого закончился 30 октября. Австрийский футбольный союз не стал продлевать с ним договор из-за непопадания команды на чемпионат мира — 2018. Фода является многолетним тренером «Штурма» и продолжит возглавлять австрийский клуб до конца 2017 года.

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