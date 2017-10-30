Немец Франко Фода назначен новым главным тренером сборной Австрии

Источник: РИА "Новости"

51-летний немецкий специалист официально вступит в должность с 1 января 2018 года, но возглавит австрийскую сборную уже в ближайшие дни на время тренировок перед товарищеским матчем национальный команды против сборной Уругвая 14 ноября в Вене. Контракт Фоды рассчитан до 31 декабря 2019 года и будет автоматически продлен в случае выхода сборной на чемпионат Европы 2020 года.

«Единогласное решение президиума футбольного союза избрать на должность главного тренера Фоду демонстрирует его профессиональную репутацию, — сказал Виндтнер на пресс- конференции по итогам заседания Австрийского футбольного союза. — Его кандидатура устроила всех нас, теперь мы можем со спокойной душой обсуждать состав сборной на товарищескую игру с Уругваем 14 ноября».