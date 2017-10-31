Месси вместо Азербайджана и Украины выбрал Краснодар

Источник: Reuters

Параллельно аргентинцы договорились об игре с Нигерией, но предполагали провести ее в следующем году.

Футбол Товарищеские матчи 2017 11.11.2017, 0:00 Россия - Аргентина -

Игрокам сборной Аргентины было предложено выбрать соперника — Украину, Азербайджан или Нигерию. Представители федерации склонялись к первым двум вариантам из-за того, что эти страны находятся близко к России, с которой команда сыграет 10 ноября в «Лужниках».