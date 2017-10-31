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09:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси вместо Азербайджана и Украины выбрал Краснодар

Ассоциация футбола Аргентины вела переговоры с Азербайджаном и Украиной о проведении товарищеских матчей в ноябре этого года, сообщает Vanguard.

Источник: Reuters

Параллельно аргентинцы договорились об игре с Нигерией, но предполагали провести ее в следующем году.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
11.11.2017, 0:00
Россия
-Аргентина-

Игрокам сборной Аргентины было предложено выбрать соперника — Украину, Азербайджан или Нигерию. Представители федерации склонялись к первым двум вариантам из-за того, что эти страны находятся близко к России, с которой команда сыграет 10 ноября в «Лужниках».

Несмотря на это, Лионель Месси и другие лидеры сборной настояли на матче с Нигерией. После этого аргентинцы договорились с нигерийцами о матче в Краснодаре, чтобы не лететь на другой континент. Игра состоится 14 ноября.

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