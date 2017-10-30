Станислав Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать

Источник: Спорт-Экспресс

Состав сборной России (27 футболистов, позиции — по сайту РФС) Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»). Защитники: Виктор Васин, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Кельн», Германия), Игорь Смольников («Зенит»). Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»). Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

— Повлияло ли на список вызванных то, что предстоят два матча с топ-соперниками? И учитывая, что в группе на ЧМ-2018 у нас такой оппонент будет максимум один, до какой степени нам нужны не просто отдельные, а спаренные встречи такого рода?

— Повлияло. Если бы играли с командами другого плана — например, силовыми, вроде Австралии или Новой Зеландии, то из этого при выборе тоже исходили бы. Теперь же понимаем, что предстоит футбол другого типа.

А такие матчи, конечно, необходимы. Мы долго вели переговоры, сейчас наступила определенность. Причем опыт именно двух игр подряд — через три дня на четвертый — с командами такого уровня станет для нас очень полезным. Нам нужно привыкать к определенному ритму. На Кубке конфедераций в том же режиме встречались с Португалией и Мексикой, сейчас — с Кореей и Ираном. Подмечаем в таких микроциклах определенные закономерности и меняем нюансы в подготовке, чтобы четко понимать, что будет нужно и важно, когда наступит сам чемпионат мира.

Что же касается высочайшего класса соперников, то определенный путь уже пройден. Сначала играли с командами одного уровня, а теперь наступил день икс, и проверим себя с двумя сборными, играющими ведущие роли в мировом футболе.

— Вы вызвали ряд футболистов, не приглашенных на матчи с Кореей и Ираном. Глушаков и Комбаров после разгрома «Севильи» были ожидаемы, Игнатьева и Швеца ждали в меньшей степени. Хотя назвать их новичками в чистом виде тоже нельзя — в сентябрьском спарринге с «Динамо» оба выступали.

— С одной стороны, у Самедова травма, сыграть против Аргентины и Испании он не сможет. До этого он все время был в команде и достаточно хорошо себя проявлял. С другой, достойно выглядел и Игнатьев, причем не только в клубе — провел хороший сбор перед контрольным матчем с «Динамо», вышел в той встрече на определенное время. Мы же, как и обещали, внимательно смотрим за всеми, кого тогда пригласили.

Кого-то вновь вызвали в сборную сразу, на матчи с Кореей и Ираном: Чернова, Заболотного, Кузяева, Рауша и ряд других. Другим потребовалось для этого чуть больше времени. Футболисты тогда получили определенные задания, а мы увидели, что они обратили внимание на то, о чем тогда в наших разговорах шла речь. Как видите, мы последовательны в своих действиях и поспешных решений не принимаем — ни в одну, ни в другую сторону.

— Почему в прошлый раз не приглашали Глушакова и Комбарова — только ли из-за травм? Или, например, еще не решенные на тот момент контрактные ситуации на это тоже как-то повлияли? Была ведь ваша фраза, что они должны привести свои мысли в порядок.

— С одной стороны, у них действительно имелись травмы. С другой, у футболистов бывает состояние, которое не дает возможности до конца сконцентрироваться на игре. Сейчас у обоих закрыты все вопросы, они здоровы и проявляют себя. Поэтому Глушаков и Комбаров в сборной.

— Пригласили вы и Романа Зобнина, который выйти на поле точно не сможет. Главный посыл в том, что он член коллектива и должен быть с командой?

— Пришло то время, когда Роман начал принимать участие в командных занятиях «Спартака». Он и у нас станет тренироваться с ограничениями. Тем более у нас и физиотерапевт из этого клуба, и массажист. Тренеры по физподготовке обменяются мнениями, какие дополнительные вещи ему делать.

Опять же к слову о последовательности — мы это практиковали и раньше. И футболисты «Краснодара» (в частности, Смолов. — Прим. И. Р.) побывали на сборе перед Кот-д'Ивуаром и Бельгией, будучи травмированными, то же касалось и Головина перед матчами с Кореей и Ираном. До Аргентины Зобнин будет у нас, чтобы участвовать в тактических занятиях, теориях, разборах. Мы же тоже меняем какие-то вещи. Нужно, чтобы у него возникло понимание, что изменили и как теперь строим игру. Ему пора опять вливаться в коллектив.

— Нет ни одного новичка среди центральных защитников. Настолько узок выбор?

— Мы уже прошли определенный путь, обойма появилась. И если бы кто-то другой начал реально выделяться, то, конечно, это не осталось без нашего внимания. Понятно, что играем с некоторыми шероховатостями. Но когда проводим вместе долгое время, как, например, перед Кубком конфедераций, то ряд вещей подправляем и становимся более монолитными. Кстати, Дьяков сейчас в Турции выступает достаточно надежно и уверенно. Смотрим за всеми и делаем для себя какие-то выводы. Другое дело, что необязательно это все время афишировать.

— Вы вызвали Жиркова и Смольникова, несмотря на небольшую практику в «Зените» и на то, что на их позициях — особенно острая конкуренция: приглашены еще Рауш и Комбаров слева и Мариу Фернандес и Игнатьев справа.

— Они — игроки обоймы. Стараемся не разбрасываться людьми, которые и на Кубке конфедерации приносили пользу, и в других матчах. Мы опять же последовательны. Когда футболист сборной по той или иной причине попадает в такую ситуацию, то, если это кратковременно, стараемся давать ему возможность быть в команде и проявлять себя. Другое дело, что такая ситуация не должна быть долгой. Кстати, на прошлом сборе оба находились в хорошем физическом состоянии.

— Вновь вызвана та же тройка голкиперов — Акинфеев, Лунев, Габулов. Значит ли это, что, если они будут здоровы, то в том же составе и поедут на чемпионат мира?

— Вы правильно сказали — здоровы. Но есть еще и слово «готовы». Это касается не только вратарской линии, но и всех. Человек может быть здоров, но не готов. Есть и определенная «химия», которая в команде должна быть. Все это учтем при определении окончательной заявки на чемпионат мира.

— Собираетесь ли продолжать пробовать в матчах с Аргентиной и Испанией пару форвардов Кокорин — Смолов? И продолжаете ли верить в них именно как в дуэт после матчей с Кореей и Ираном?