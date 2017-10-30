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19:02 (мск), источник: Р-Спорт

Бельгиец Лекенс стал новым главным тренером сборной Венгрии

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Бывший тренер «Брюгге», сборных Бельгии, Туниса и Алжира Жорж Лекенс возглавил национальную команду Венгрии по футболу, сообщается на официальном сайте Венгерской футбольной федерации.

Источник: РИА "Новости"

Срок и подробности соглашения не разглашаются. Как отмечается, Лекенс начнет тренировать сборную Венгрии после ноябрьских товарищеских матчей, в которых командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Золтан Селеши.

Предыдущим главным тренером сборной Венгрии был немецкий специалист Бернд Шторк, под чьим руководством венгры пробились в финальную часть чемпионата Европы-2016 и дошли до 1/8 финала. По окончании турнира контракт со Шторком был продлен, однако специалист покинул команду после неудачи в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2018, где венгры заняли третье место в группе В, уступив командам Португалии и Швейцарии 14 очков.

Лекенс начал тренерскую карьеру в 1984 году в клубе «Серкль Брюгге», после чего работал во многих бельгийских командах, а наибольших успехов добился с «Брюгге», выиграв чемпионат Бельгии в 1990 году и Кубок страны в 1991-м. Специалист дважды возглавлял сборные Бельгии (1997−1999 и 2010−2012) и Алжира (2003 и 2016−2017), а командой Туниса руководил в 2014—2015 годах.

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