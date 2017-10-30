Бельгиец Лекенс стал новым главным тренером сборной Венгрии

Источник: РИА "Новости"

Срок и подробности соглашения не разглашаются. Как отмечается, Лекенс начнет тренировать сборную Венгрии после ноябрьских товарищеских матчей, в которых командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Золтан Селеши.

Предыдущим главным тренером сборной Венгрии был немецкий специалист Бернд Шторк, под чьим руководством венгры пробились в финальную часть чемпионата Европы-2016 и дошли до 1/8 финала. По окончании турнира контракт со Шторком был продлен, однако специалист покинул команду после неудачи в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2018, где венгры заняли третье место в группе В, уступив командам Португалии и Швейцарии 14 очков.