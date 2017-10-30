Сборная Венгрии получила нового главного тренера

Им стал Жорж Лекенс, известный по работе со сборными Бельгии, Алжира и Туниса, а также с «Андерлехтом» и «Брюгге».

68-летний бельгийский специалист сменил на этом посту Бернда Шторка, отправленного в отставку 17 октября после невыхода команды на чемпионат мира 2018 года. Немецкий специалист возглавил венгерскую сборную летом 2015 года. Лучший результат команды при нём — 1/8 финала Евро-2016, где венгры проиграли сборной Бельгии (0:4).