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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Венгрии получила нового главного тренера

Венгерский футбольный союз определился с новым главным тренером.

Источник: РИА "Новости"

Им стал Жорж Лекенс, известный по работе со сборными Бельгии, Алжира и Туниса, а также с «Андерлехтом» и «Брюгге».

68-летний бельгийский специалист сменил на этом посту Бернда Шторка, отправленного в отставку 17 октября после невыхода команды на чемпионат мира 2018 года. Немецкий специалист возглавил венгерскую сборную летом 2015 года. Лучший результат команды при нём — 1/8 финала Евро-2016, где венгры проиграли сборной Бельгии (0:4).

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