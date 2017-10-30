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15:16 (мск), источник: ТАСС

Кокорин вошел в заявку сборной России на матчи с аргентинцами и испанцами

ТАСС, 30 октября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин включен в заявку сборной России по футболу для участия в товарищеских матчах с командами Аргентины и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после его реконструкции, которая велась с 2013 года. Встреча с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

В заявку россиян вошли 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);.

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);.

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все — «Локомотив» Москва), Антон Швец («Терек» Грозный);.

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

В данном списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

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