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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу

Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой.

Источник: AFP 2017

По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи всё менее популярны, пишет This Day.

В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона — по аналогии с европейской Лигой наций.

Напомним, что в сентябре был окончательно утверждён формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.

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