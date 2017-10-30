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ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую лигу
Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой.
Международная федерация футбола рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой.
По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи всё менее популярны, пишет This Day.
В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона — по аналогии с европейской Лигой наций.
Напомним, что в сентябре был окончательно утверждён формат Лиги наций, который, правда, был раскритикован южноамериканскими странами.