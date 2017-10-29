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10:54 (мск), источник: ТАСС

Сарни: Матч в Москве поможет сборной Бразилии почувствовать Россию

КАЛЬКУТТА /Индия/, 29 октября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Товарищеский матч против сборной России, который пройдет в Москве в марте, поможет футболистам сборной Бразилии лучше подготовиться к чемпионату мира 2018 года и узнать страну, которая примет турнир. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

Источник: Reuters

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 23 марта национальная сборная в Москве проведет контрольный матч с командой Бразилии. Стадион и время начала встречи пока не объявлены.

«Думаю, что мы сыграем в “Лужниках”, хотя решение будет принимать РФС. Для нас это очень хороший вариант, этот матч позволит нам лучше почувствовать Россию и посмотреть, как вообще все устроено. Прошу отметить, что мы наняли преподавателя, персонал учит русский язык, знакомится с русской культурой. Товарищеский матч в Москве будет очень полезен для нас», — сказал Сарни.

Сборная Бразилии во время чемпионата мира будет базироваться в Сочи. «Это решение технической комиссии и главного тренера», — отметил Сарни.

После матча со сборной России бразильцы 27 марта в Берлине сыграют с командой Германии. Это будет первая встреча команд после победы немцев со счетом 7:1 в полуфинале чемпионата мира 2014 года, который проходил в Бразилии.

Сборная Бразилии в конце марта досрочно гарантировала выход в финальную часть чемпионата мира. Бразильцы заняли первое место в отборочном турнире Южной Америки, на 10 очков опередив команду Уругвая.

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