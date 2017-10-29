Сарни: матч в Москве поможет сборной Бразилии почувствовать Россию

Источник: Reuters

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 23 марта национальная сборная в Москве проведет контрольный матч с командой Бразилии. Стадион и время начала встречи пока не объявлены.

«Думаю, что мы сыграем в “Лужниках”, хотя решение будет принимать РФС. Для нас это очень хороший вариант, этот матч позволит нам лучше почувствовать Россию и посмотреть, как вообще все устроено. Прошу отметить, что мы наняли преподавателя, персонал учит русский язык, знакомится с русской культурой. Товарищеский матч в Москве будет очень полезен для нас», — сказал Сарни.

Сборная Бразилии во время чемпионата мира будет базироваться в Сочи. «Это решение технической комиссии и главного тренера», — отметил Сарни.

После матча со сборной России бразильцы 27 марта в Берлине сыграют с командой Германии. Это будет первая встреча команд после победы немцев со счетом 7:1 в полуфинале чемпионата мира 2014 года, который проходил в Бразилии.