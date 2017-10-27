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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Инфантино подтвердил, что новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино подтвердил, что на смену Кубку конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира, может прийти новый клубный турнир.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Китае пройдёт новый чемпионат мира среди клубов, который по задумке ФИФА станет заменой Кубку конфедераций и будет проводиться каждые четыре года.

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«Нынешний клубный чемпионат мира — хороший турнир, но на самом деле он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире.

Мы должны посмотреть, можем ли мы придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу и конфедерациям по всему миру.

Когда ФИФА организует турнир, это должно быть что-то особенное, поэтому либо мы организуем подобный турнир, либо не будем этого делать.

Один из вариантов — организовать его вместо Кубка конфедераций, — цитирует Инфантино Reuters.

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