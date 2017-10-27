Инфантино подтвердил, что новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Китае пройдёт новый чемпионат мира среди клубов, который по задумке ФИФА станет заменой Кубку конфедераций и будет проводиться каждые четыре года.

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«Нынешний клубный чемпионат мира — хороший турнир, но на самом деле он не оказал особого влияния на развитие клубного футбола в мире.

Мы должны посмотреть, можем ли мы придумать что-то особенное, что-то новое, что поможет клубному футболу и конфедерациям по всему миру.