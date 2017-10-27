Алло, мы ищем таланты. Кого Бородюк вызвал в сборную

Источник: Prosports.kz

Отборочный цикл к ЧМ-2018 завершен, но сборная Казахстана под руководством Александра Бородюка продолжает свою работу.

Для начала небольшое отступление. Сборная Казахстана на прошлой неделе якобы активно вела переговоры с Аргентиной (Месси и Ко были не в курсе), но подобное заявление обвалилось одним простым фактом. В ноябре у «Альбиселесты» уже распланированы все товарищеские матчи. Платить больше миллиона долларов (именно столько Аргентине предлагала более статусная по сравнению с Казахстаном команда Украины), или пусть даже 40 процентов от этой цены, это непозволительная роскошь, даже несмотря на то, что посмотреть на топовую сборную пришел бы полный стадион в Астане.

В целом, мы знаем, что сборная очень редко играет товарищеские матчи в этот период, но на этом фоне вновь взбудоражил футбольное пространство Юрий Красножан. Экс-тренер сборной заявил в интервью российским СМИ, что международный отдел ФФК не имеет таких широких связей, как допустим российский футбольный союз, из-за чего Казахстану крайне непросто найти спарринг-партнеров.

В общем, Аргентина, Месси, миллионные бонусы и даже просто товарищеский матч с более-менее серьезной командой — все это оказалось бравадой. В реальности, сборная Казахстана собирается с 7 по 12 ноября на сбор в Талгар, где проведет два товарищеских матча с молодежной командой. Сборы — это тоже неплохо, Бородюк наконец сможет поработать над некоторыми деталями, без давления, которое присуще перед большими играми. Помнится, тот же Красножан собирал сборную (тогда она была скорее второй по составу) даже в декабре, и это выглядело вполне объяснимой мерой.

Сейчас Бородюк также вызвал смешанный состав, включив сразу четырех молодых игроков, о которых вы могли не слышать.

Юрий Перцух, «Акжайык», 21 год

Полузащитник, 23 матча, 2 гола, 3 ассиста*

Недавний тренер молодежки, а ныне наставник «Акжайыка» Вахид Масудов выдал блестящую рекомендацию своему подопечному — «Он будет звездой КПЛ». Юрий Перцух действительно выглядит зрелым игроком, умеющим вести игру. В средней линии сборной сейчас не все стабильно, поэтому ворваться в национальную сборную у 21-летнего хавбека есть все шансы.

Магомед Парагульгов, «Кайрат», 23 года

Полузащитник, 6 матчей, 1 гол, 1 ассист.

Карлос Алос Феррер мгновенно применил свои навыки работы с молодежью, а также принял во внимание послание руководителя клуба относительно «псевдо-футболистов». Первым рекрутом из второго состава «Кайрата» стал именно Магомед Парагульгов. К 23 годам у него довольно витиеватая судьба. Начинал в Бельгии, дальше «Цесна», выезд в Бразилию, кайратовский дубль, аренда в Семей, еще одна командировка в Бельгию, российский «Ангушт», и наконец, возвращение в «Кайрат». Парагульгов довольно быстро привык к требованиям основного состава, не стеснялся брать игру на себя, и обратил на себя внимание даже не статистикой, а именно уверенностью. Отличный гол «Ордабасы» — это уже как бонус.

Александр Соколенко, «Кайрат», 20 лет

Защитник, 6 матчей, 1 ассист.

Универсальность, моторность и характер помогли Соколенко выбраться из первой лиги, стать одним из ярчайших игроков молодежки, подписать контракт с «Кайратом» и опять же не без доверия Феррера заработать место в основе. Главным достижением Соколенко за минувший период является звание лучшего игрока финала Кубка Казахстана. Обычно в столь ответственных играх молодежь напротив уходит в тень, но Соколенко выйдя на замену за 25 минут до конца игры, отдал голевую на Гоу, и в целом стал «одним из ключевых футболистов в игре», как сказал позже Феррер.

Бактиер Зайнутдинов, «Тараз», 19 лет

Полузащитник, 25 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

Пока все восхищались взрывным стартом карьеры Еркебулана Сейдахмета, в «Таразе» без лишней суеты расправил плечи 19-летний полузащитник Бактиер Зайнутдинов. В номинации лучший левша чемпионата Бактиер мог бы поспорить даже с Исаэлем и Шомко. Да, он не совсем стабильный (это возраст), но очень эффективный (а вот это уже способности), что позволило ему набрать внушительные 8 очков по системе гол+пас в таком скромном по своим возможностям клубе, как «Тараз». И да, в шорт-листах даже топовых клубов КПЛ он уже присутствует.