Алло, мы ищем таланты. Кого Бородюк вызвал в сборную
Они не сыграют с Аргентиной, но вряд ли их это расстраивает.
Они не сыграют с Аргентиной, но вряд ли их это расстраивает.
Отборочный цикл к ЧМ-2018 завершен, но сборная Казахстана под руководством Александра Бородюка продолжает свою работу.
Для начала небольшое отступление. Сборная Казахстана на прошлой неделе якобы активно вела переговоры с Аргентиной (Месси и Ко были не в курсе), но подобное заявление обвалилось одним простым фактом. В ноябре у «Альбиселесты» уже распланированы все товарищеские матчи. Платить больше миллиона долларов (именно столько Аргентине предлагала более статусная по сравнению с Казахстаном команда Украины), или пусть даже 40 процентов от этой цены, это непозволительная роскошь, даже несмотря на то, что посмотреть на топовую сборную пришел бы полный стадион в Астане.
В целом, мы знаем, что сборная очень редко играет товарищеские матчи в этот период, но на этом фоне вновь взбудоражил футбольное пространство Юрий Красножан.
В общем, Аргентина, Месси, миллионные бонусы и даже просто товарищеский матч с
Сейчас Бородюк также вызвал смешанный состав, включив сразу четырех молодых игроков, о которых вы могли не слышать.
Юрий Перцух, «Акжайык», 21 год
Полузащитник, 23 матча, 2 гола, 3 ассиста*
Недавний тренер молодежки, а ныне наставник «Акжайыка» Вахид Масудов выдал блестящую рекомендацию своему подопечному — «Он будет звездой КПЛ». Юрий Перцух действительно выглядит зрелым игроком, умеющим вести игру. В средней линии сборной сейчас не все стабильно, поэтому ворваться в национальную сборную у 21-летнего хавбека есть все шансы.
Магомед Парагульгов, «Кайрат», 23 года
Полузащитник, 6 матчей, 1 гол, 1 ассист.
Карлос Алос Феррер мгновенно применил свои навыки работы с молодежью, а также принял во внимание послание руководителя клуба относительно «псевдо-футболистов». Первым рекрутом из второго состава «Кайрата» стал именно Магомед Парагульгов. К 23 годам у него довольно витиеватая судьба. Начинал в Бельгии, дальше «Цесна», выезд в Бразилию, кайратовский дубль, аренда в Семей, еще одна командировка в Бельгию, российский «Ангушт», и наконец, возвращение в «Кайрат». Парагульгов довольно быстро привык к требованиям основного состава, не стеснялся брать игру на себя, и обратил на себя внимание даже не статистикой, а именно уверенностью. Отличный гол «Ордабасы» — это уже как бонус.
Александр Соколенко, «Кайрат», 20 лет
Защитник, 6 матчей, 1 ассист.
Универсальность, моторность и характер помогли Соколенко выбраться из первой лиги, стать одним из ярчайших игроков молодежки, подписать контракт с «Кайратом» и опять же не без доверия Феррера заработать место в основе. Главным достижением Соколенко за минувший период является звание лучшего игрока финала Кубка Казахстана. Обычно в столь ответственных играх молодежь напротив уходит в тень, но Соколенко выйдя на замену за 25 минут до конца игры, отдал голевую на Гоу, и в целом стал «одним из ключевых футболистов в игре», как сказал позже Феррер.
Бактиер Зайнутдинов, «Тараз», 19 лет
Полузащитник, 25 матчей, 5 голов, 3 ассиста.
Пока все восхищались взрывным стартом карьеры Еркебулана Сейдахмета, в «Таразе» без лишней суеты расправил плечи 19-летний полузащитник Бактиер Зайнутдинов. В номинации лучший левша чемпионата Бактиер мог бы поспорить даже с Исаэлем и Шомко. Да, он не совсем стабильный (это возраст), но очень эффективный (а вот это уже способности), что позволило ему набрать внушительные 8 очков по системе гол+пас в таком скромном по своим возможностям клубе, как «Тараз». И да, в
*статистика по чемпионату Казахстана.