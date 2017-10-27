Азербайджанцы отказались платить сборной Аргентины € 2 млн за товарищеский матч

Обычно матчи с ними начинаются с двух миллионов и выше. Но мы даже не перешли к разговору на эту тему. В нашем случае речь шла о € 2 млн, и мы даже не стали сбивать цену, так как не были заинтересованы в этой игре. Причин несколько. Две из них я отметил выше. Немаловажным также является время. Помимо спортивного характера, есть также праздничный, ведь к нам едут звёзды первой величины, а также коммерческий. Для подготовки оставалось бы слишком мало времени.



При достаточном количестве времени могли заработать, но в данном случае это предложение было невыгодным в коммерческом плане. Отбить потраченные деньги мы уже не смогли бы, так как не оставалось достаточно времени для выгодной продажи права на телетрансляцию", — приводит слова Мамедова Azerisport.