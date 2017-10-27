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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Азербайджанцы отказались платить сборной Аргентины € 2 млн за товарищеский матч

Генсек Ассоциация футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов рассказал, почему организация отказалась от проведения товарищеского матча между сборными Азербайджана и Аргентины.

Источник: Reuters

11 ноября аргентинцы в «Лужниках» сыграют со сборной России.

«Агенты сборной Аргентины вышли на нас в преддверии матча с национальной командой Россией. Они хотели соперника в этом регионе, поэтому сделали предложение нам. Но, учитывая недостаток времени и интересы «Карабаха», чей график игр в ноябре довольно плотный, мы отказались. Ведь велик и риск получения травм.

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Обычно матчи с ними начинаются с двух миллионов и выше. Но мы даже не перешли к разговору на эту тему. В нашем случае речь шла о € 2 млн, и мы даже не стали сбивать цену, так как не были заинтересованы в этой игре. Причин несколько. Две из них я отметил выше. Немаловажным также является время. Помимо спортивного характера, есть также праздничный, ведь к нам едут звёзды первой величины, а также коммерческий. Для подготовки оставалось бы слишком мало времени.

При достаточном количестве времени могли заработать, но в данном случае это предложение было невыгодным в коммерческом плане. Отбить потраченные деньги мы уже не смогли бы, так как не оставалось достаточно времени для выгодной продажи права на телетрансляцию", — приводит слова Мамедова Azerisport.

11 ноября аргентинцы в «Лужниках» сыграют со сборной России.

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