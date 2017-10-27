Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Контракт Просинечки истек, и было принято решение не продлевать соглашение с ним по взаимному согласию сторон.
Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России. Сборная под руководством Просинечки не сумела отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018.
Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из чемпионатов Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.