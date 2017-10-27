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01:58 (мск), источник: Р-Спорт

Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

МОСКВА, 27 окт — Р-Спорт. Хорват Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Источник: AFP 2017

Контракт Просинечки истек, и было принято решение не продлевать соглашение с ним по взаимному согласию сторон.

Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России. Сборная под руководством Просинечки не сумела отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018.

Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из чемпионатов Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.

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