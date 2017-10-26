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21:53 (мск), источник: Sports.kz

Алберт Буньяки: Сборная Косово нашла бы способ удачно сыграть против Казахстана

Отборочный турнир чемпионата Мира-2018, большую часть которого национальная сборная Казахстана провела под руководством россиянина Александра Бородюка, был нашей командой бесславно провален. Только однажды казахстанская дружина выступила в квалификации Мундиаля хуже — в самом первом своем отборочном цикле в зоне УЕФА.

Между тем, наблюдаются люди (имеющие обычно, вот же совпадение, прямое или косвенное отношение к срочно перекрасившейся в КФФ ФФК…), которые пытаются обратить внимание общественности на то, что в футбольной Европе Казахстан находится пока еще не слишком долго, в связи с чем, якобы, и спрос с нынешних руководителей национальной футбольной Федерации и их невразумительного российского протеже у руля нашей национальной дружины невелик. Позиция весьма удобная для оправдания любых фиаско, что и говорить…

По сравнению даже с Казахстаном Косово состоит в УЕФА всего ничего. Однако же национальная сборная этой страны авторитетам кланяться не собирается, и цели перед собой и своей дружиной ее наставник на ближайшее будущее ставит серьезные. В отличие от команды Казахстана, у которой, с определенного момента, турнирных задач никаких и вовсе нет.

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Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с главным тренером национальной сборной Косово Албертом Буньяки, попросив наставника нашего потенциального соперника по группе Лиги Наций УЕФА рассказать о собственной команде и поделиться своим мнением о нашей.

 — Первый вопрос, пожалуйста, такой: Вас часто путают с футболистом Албертом Буньяку? Даже Википедия считает, что Вы с ним — один и тот же человек…
— Поначалу многие люди путали меня с этим футболистом, так как у нас похожие имена. Но у меня фамилия Буньяки — с «и» на конце, так что это несколько другое. И он на 15 лет меня младше. Сначала было особенно сложно, люди путались, — мы к тому же с этим футболистом ходили на пресс-конференции в то время вместе.

 — Национальная сборная Косово в своем дебютном квалификационном турнире чемпионата Мира набрала 1 очко. Как оцените такой результат?
— Когда мы только начинали в прошлом году первый в истории нашей национальной команды отборочный цикл, за 5 дней до первого матча с Финляндией в моем распоряжении было всего 5 футболистов, которые имели право играть, — потому что было много проблем с документами. У нас до сих пор нет родного стадиона. Мы всегда играем за пределами Косово. Имеются проблемы с товарищескими матчами — мы полтора года не могли их проводить.

У нас очень молодая команда — средний возраст игроков 22−23 года. Такая стояла задача — создать молодую перспективную дружину на будущее.

 — Сборная Казахстана набрала в квалификации чемпионата Мира-2018 только 3 очка. Как считаете: можно сравнивать команды Казахстана и Косово по уровню?
— Я видел одну из игр Казахстана, и это был сложный матч. У команды Казахстана есть опыт, для сборной Косово же, как я уже говорил, это первый отборочный турнир. Опытным командам легче. Но мы набираемся опыта. Последние свои поединки против Хорватии и Исландии отыграли хорошо. Я думаю, что наша команда готова сделать шаг на более высокую ступень, и будет любопытно посмотреть, как Косово станет бороться с такими сборными, как Хорватия, Украина, Турция.

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— Ничья Косово с Финляндией в первом же отборочном матче — это было впечатляюще. Почему не удалось развить тот успех?
— Первая игра была очень сложной, как я говорил уже. У нас было всего лишь два месяца на подготовку после того, как Косово стало членом ФИФА и УЕФА. Я ездил по Европе, искал игроков. Некоторых взяли из других национальных сборных: из Норвегии — Вальона Беришу, из Швеции — Арбера Зенели и Лорета Садику, из Албании — Милота Рашицу и Амира Рахмани. Работы было много, но самое главное — мы создали команду и приняли участие в отборочном турнире. Многие журналисты были удивлены этим — ведь у нас не было опыта, но еще более они были удивлены нашей игре. Будь мы поудачливее, взяли бы больше очков.

 — Многие игроки национальной сборной Косово играют в сильных европейских клубах. Почему результаты вашей команды невысокие? Это временное явление?
— У нас много футболистов, выступающих в разных национальных чемпионатах. Мы — самая молодая национальная сборная. 18 месяцев нам не разрешалось проводить товарищеские матчи. Мне, как тренеру, было очень сложно. Мы не находимся на уровне Хорватии и Украины — по крайней мере, сейчас, — но мы растем, показываем хорошую игру, у нас есть перспективы.

 — Вам хотелось бы, чтобы сборная Казахстана стала соперницей сборной Косово по группе Лиги Наций УЕФА?
— Мы проводим аналитику перед матчами со своими соперниками, у нас есть люди, которые специализируются на этом — анализируют игроков, тренеров, игру. Я не могу сказать сейчас, достаточно ли у нас имеется информации о сборной Казахстана, но я видел игру вашей команды, поэтому кое-что о ней понимаю. Думаю, национальная сборная Косово найдет способ, как можно успешно сыграть против казахстанской дружины.

 — Как Вы думаете, можно ли говорить, что сборные Казахстана и Косово — «футбольные карлики» Европы? И насколько реально, на Ваш взгляд, выйти на чемпионат Мира из дивизиона D Лиги Наций УЕФА?
— Лига Наций — это хороший шанс для таких сборных, как команды Косово и Казахстана, набрать очки. В компании 16 сборных больше шансов приобрести турнирные баллы и победить в группе.

 — Какие задачи будут стоять перед вашей командой на первый в истории турнир Лиги Наций УЕФА?
— Я думаю, что сборная Косово имеет хорошие перспективы. Мы молодая команда, но с каждым матчем становимся сильнее, с каждой новой игрой набираемся опыта. В следующем году у нас появится стадион в Приштине, будет возможность проводить там товарищеские матчи. И тогда мы сможем стать фаворитами в своей группе Лиги Наций — в этом я уверен.

Мы сыграли уже 10 официальных матчей. У нас много хороших перспективных молодых игроков. Я думаю, они вскоре сделают шаг вперед в своей карьере и перейдут в более сильные клубы из серьезных чемпионатов. Тогда и наша сборная тоже станет сильнее. А для этого и организация всей работы должна быть лучше — над этим мы и трудимся.

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