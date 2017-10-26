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15:58 (мск), источник: Прессбол

«Молодым игрокам советуют пораньше ехать в Европу, но ведь их туда не пускает ФИФА». Как сборная Беларуси могла бы стать сильнее

Даже без системных изменений в Беларуси можно создать футбольную сборную не слабее исландской, которая пробилась на второй топ-турнир кряду. Надо только договориться с ФИФА по одному вопросу…

Проблемы взрослого футбола зарождаются еще на детском уровне. Однако построить систему подготовки молодых футболистов, сравнимую с той, что есть в развитых футбольных странах, — задача сверхсложная. Если вообще возможная. Если кто-то и инвестирует в детский футбол, как сегодня брестское «Динамо», то это факт зачастую единичный и непонятно, насколько долгоиграющий.

Однако, например, чтобы иметь боеспособную сборную, вовсе необязательно проходить долгий путь по выстраиванию собственной системы подготовки молодежи. Выход — хотя бы частично интегрироваться в европейскую.

Почему это важно? Легко объяснить на примере свежих созывов нашей юношеской сборной и их результатов.

***

В марте 2017-го одна из самых успешных белорусских сборных, составленная из ребят 2000 года рождения, проиграла борьбу за выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17) итальянцам и голландцам. Итальянцы победили команду Кирилла Альшевского уверенно — 3:0. Голландцы — всего 3:2. Победный гол «Оранье» принес форвард юношеского «Аякса» Дайшон Редан. В феврале этому парню исполнилось 16 лет, в марте он забил белорусам и помог своей сборной пробиться на ЧЕ-2017 с первого места в группе, а уже в июле перешел в юношескую команду «Челси».

В том же матче с голландцами был игрок, который проявил себя еще ярче, — белорус Кирилл Кириленко, оформивший дубль. Еще до этого отбора юный футболист заинтересовал известного белорусского агента Николая Шпилевского, который даже анонсировал возможный переход Кирилла в «Лейпциг». Сделка сорвалась, потому что ФИФА запрещает международные переходы игроков до 18 лет. Исключение существует только для стран ЕС. Сейчас Кириленко — безусловно, талантливый футболист — завис между юношеской командой брестского «Динамо» и главной, в которой изредка получает несколько символических минут, выходя на замену. В основном выступает за дубль…

Кирилл Кириленко | Источник: Прессбол

В октябре 2017-го белорусская сборная 2001 года рождения досрочно завершила борьбу за путевку на следующий чемпионат Европы (U-17) после двух поражений — словенцам и французам. Ключевой матч команда Валентина Михеева проиграла на домашнем стадионе в Могилеве сверстникам из Словении — 0:1. Победный гол забил легионер Ник Прелец. 10 июня ему стукнуло 16, а 1 июля он переехал из Словении в юношескую команду итальянской «Сампдории». В словенском составе Прелец был не единственным легионером.

Сборная Беларуси 2002 года рождения пока провела лишь несколько товарищеских матчей. Из интересного — поражение полякам (0:6). Вряд ли вы теперь удивитесь, если узнаете, что в польской команде были ребята из юношеских команд немецкого «Вольфсбурга» и английского «Куинз Парк Рейнджерс». А ведь им еще по 15.

***

На авторитетном портале transermarkt.de указано, что в юношеской английской премьер лиге (U-18) заявлено около 560 футболистов. Из них 162 — легионеры. В итальянской юношеской лиге 136 легионеров, в немецкой — 184, в швейцарской — 101. И это только первые дивизионы. Другие лиги и возраста здесь не учтены. Тем не менее и этого достаточно, чтобы предположить, что по всей Европе играют не менее 1000 легионеров в возрасте «до 18». То есть — порядка 50 юношеских сборных одного возраста! Но белорусских ребят там нет. Как нет и легальных путей туда уехать. ФИФА ставит барьер.

Списывать неудачи белорусских юношеских сборных только на это, конечно, неправильно. Ровно так же неправильно недооценивать возможность в юном возрасте уехать за рубеж. Взгляните на диаграмму:

Источник: Прессбол

Европейские сборные расположены слева направо по убыванию в соответствии с рейтингом ФИФА. Коричневый график показывает население страны в миллионах жителей, а голубой — количество игроков сборной, которые имели опыт выступлений за зарубежные клубы до 18 лет. Видно, что страны с населением от 30 миллионов жителей и выше, как правило, самодостаточны и могут выстроить собственную эффективную систему юношеского футбола. Они мало зависят от необходимости воспитывать свою молодежь за рубежом. В эту категорию входят Англия, Испания, Франция, Германия, Италия, Польша, Украина, Турция, Россия… И это не наш случай.

Нам интересны страны с небольшим населением и особенно «голубые пики» на графике: Уэльс, Исландия, Северная Ирландия, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Люксембург. Секрет их успеха — не секрет вовсе. 12 игроков из потрясшей Европу сборной Исландии уехали учиться в Европу еще до совершеннолетия. Почти все игроки малых британских сборных с детства вплетены в систему английского футбола. 17 албанских сборников обзавелись легионерским опытом еще на юношеском уровне. 13 игроков сборной Люксембурга, которая становится все непобедимее для белорусов, получили футбольное образование в соседних Франции, Германии, Голландии и Бельгии.

Люксембуржец Венсан Тилль дебютировал за сборную в 16 лет. Футбольную науку он постигал не дома, а в академии "Меца" | Источник: Прессбол

Иногда при большом желании и белорусы прорываются в Европу, однако эффект оказывается сомнительным. Двое белорусских парней 2002 года рождения пару лет назад отправились в академию «Меца». По понятным причинам легально перейти не получилось. Ребята потренировались во Франции год без возможности выступать за основную команду и вернулись домой. Ни в каких футбольных документах факт их нахождения в академии «Меца» зафиксирован не был и не будет. В то же время их сверстники из Люксембурга имеют право перейти в эту академию в полном соответствии с регламентом ФИФА. Как это сделал Венсан Тилль, приложивший ногу к недавней победе люксембуржцев над белорусами (1:0).

Вы еще считаете осечки в матчах с командой Великого герцогства случайностью?..

***

Все бы ничего, если бы белорусская система юношеского футбола не уступала европейской. Однако разрыв велик.

Сегодня у нас в каждой возрастной группе в среднем набирается по три сильные команды, которые легко расправляются с конкурентами. По 2000 году рождения это минское «Динамо», «Минск» и брестское «Динамо». В первом круге у этого трио сплошные победы (за исключением одной ничьей брестчан). Разница мячей соответственно — 48−4, 39−4, 24−2. Предполагается, что именно в этой среде должен прогрессировать тот же Кирилл Кириленко. Будет ли он прогрессировать с той же скоростью, что Дайшон Редан в юношеской команде «Челси» и конкурентном английском чемпионате? Прямо сейчас, возможно, Кириленко не хуже. Но голландец будет сражаться с юношескими «сборными мира» из Лондона и Манчестера и в этой конкурентной среде подниматься к топ-уровню. У белорусских талантов не возникает мотивации и серьезных вызовов, чтобы проявить себя. Они и так лучшие и наперечет.

До сих пор на слуху история Кирилла Капленко, который уехал в академию «Краснодара» (и этот переезд не во всем соответствовал регламенту ФИФА). Все закончилось сменой гражданства. И пока ситуация складывается так, что смена гражданства — едва ли не единственная возможность для молодых амбициозных белорусов перейти на более высокий уровень. Сегодня с подобным выбором столкнулся Капленко. Завтра выбирать будет другой целеустремленный игрок, мечтающий о большом будущем.

Кирилл Капленко | Источник: Прессбол

***

Что делать?

Чтобы не терять имеющихся игроков и растить новых, нужно бороться с ФИФА и УЕФА за равный доступ к футбольному образованию. Обе организации декларируют равенство для всех членов футбольной семьи, поддерживают различные программы борьбы с дискриминацией. Однако, по сути, в собственных же уставах прописывают нормы, дискриминирующие страны вне ЕС.

Одним разрешено аккумулировать у себя лучшую молодежь Европы, другим — пользоваться преимуществами нахождения в «зоне ЕС», третьим — вариться в собственном соку. Не самое справедливое распределение. У Беларуси и ей подобных стран нет больших средств на развитие детского футбола, и отставание будет только увеличиваться. Сейчас можно хотя бы снять «бумажный» барьер для наших талантливых ребят на пути в Европу.

Самый известный белорусский футболист современности Александр Глеб уехал в Германию в 19 лет. Но сегодня, чтобы стать звездой, надо уезжать гораздо раньше. Месси перебрался из Аргентины в Испанию в 13. Белорус до 18 лет может играть только в Беларуси, хотя у нас в стране нет сравнимых с европейскими условий подготовки молодых игроков.

Хорошо бы в чиновничьих кабинетах пробить для белорусских талантов дорогу туда, где эти условия есть, и создать им равные возможности со сверстниками из других европейских стран.

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