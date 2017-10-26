Сколько денег сборная Аргентины по футболу запрашивает за товарищеские игры
На этой неделе появилась информация, что сборная Казахстана по футболу была готова в ноябре провести товарищеский матч с одной из сильнейших команд мира — Аргентиной.
На этой неделе появилась информация, что сборная Казахстана по футболу была готова в ноябре провести товарищеский матч с одной из сильнейших команд мира — Аргентиной.
Так, в интервью Vesti.kz спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин сообщил следующее: «Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14 ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами».
Позже появилась информация, что от товарищеского матча с Аргентиной отказалась сборная Азербайджана. А сегодня, 26 октября, стало известно, что также от товарищеского матча с двукратными чемпионами мира в ноябре отказалась и сборная Украины.
По информации FootballHub, переговоры между федерациями велись, но аргентинцы потребовали более одного миллиона долларов. К варианту с матчем против Аргентины Федерация футбола Украины может вернуться весной.
Напомним, что 11 ноября Аргентина сыграет товарищеский матч со сборной России в «Лужниках», а 14-го встретится с Нигерией в Краснодаре.