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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на заключительные матчи сезона

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с составом команды на заключительные матчи сезона против Армении и Грузии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В тренировочный лагерь приглашены 23 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо», Минск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);.

защитники — Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо», Минск), Алексей Гаврилович («Динамо», Брест), Никита Наумов («Витебск»);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Владислав Климович («Неман», Гродно);.

нападающие — Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).

Команда соберется 6 ноября в техническом центре АБФФ и проведет тренировку на комплексе футбольных полей в Веснянке. Утром 7 ноября сборная Беларуси отправится в Ереван, где 9 ноября сыграет с командой Армении. На следующий день белорусы перебазируются в Кутаиси и 13 ноября завершат сезон встречей с Грузией.

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