Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу

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Роналду вместе с командой Португалии примет участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Летом 2017 года португальская сборная сыграла на Кубке конфедераций, где заняла третье место.

«Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов, — сказал Роналду. — Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось — мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт, мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти — это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось тогда, а не на чемпионате мира».

Роналду отметил, что сборная Португалии не является фаворитом будущего мирового первенства. «Мы чемпионы Европы, это создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед чемпионатом Европы: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз», — сказал Роналду.

В понедельник Роналду второй раз подряд был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. «Я счастлив получить эту награду, но все, к чему я стремлюсь, это оставить красивый след в истории мирового футбола, кажется, мне это удается. Конечно, мне очень нравится завоевывать трофеи, и я рад тому, что у меня одна из самых больших коллекций индивидуальных призов. Хочется продолжать в том же духе», — отметил форвард.