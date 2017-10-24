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21:35 (мск), источник: Р-Спорт

Сэракан будет руководить сборной США в товарищеском матче с португальцами

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Дейв Сэракан будет руководить сборной США по футболу в товарищеском матче с командой Португалии, который состоится 14 ноября в Лейрии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США.

Источник: AFP 2017

Сэракан входил в тренерский штаб Брюса Арены, под руководством которого американцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2018 года в России. После окончания отборочного цикла Арена покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что федерация рассматривает возможность назначения главным тренером сборной француза Лорана Блана, ранее работавшего со сборной Франции и «Пари Сен-Жермен».

На протяжении карьеры Сэракан тренировал «Чикаго Файр», работал помощником главного тренера в «Лос-Анджелес Гэлакси», «Ди Си Юнайтед».

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