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Сэракан будет руководить сборной США в товарищеском матче с португальцами
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Сэракан входил в тренерский штаб Брюса Арены, под руководством которого американцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2018 года в России. После окончания отборочного цикла Арена покинул пост главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что федерация рассматривает возможность назначения главным тренером сборной француза Лорана Блана, ранее работавшего со сборной Франции и «Пари Сен-Жермен».
На протяжении карьеры Сэракан тренировал «Чикаго Файр», работал помощником главного тренера в «Лос-Анджелес Гэлакси», «Ди Си Юнайтед».