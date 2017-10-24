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21:10 (мск), источник: ТАСС

РФС подтвердил, что товарищеский матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Испании в Санкт- Петербурге 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Источник: ИТАР-ТАСС

Начало встречи — 21:45 мск. Также РФС подтвердил, что 11 ноября сборная России на московском стадионе «Лужники» сыграет с командой Аргентины. Встреча, которая будет первой в «Лужниках» после реконструкции, начнется в 16:00 мск. Билеты на этот матч поступят в продажу в среду, 25 октября.

Команда Испании вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018, заняв первое место в группе G европейского отбора. Сборная Аргентины квалифицировалась на мировое первенство с третьего места в южноамериканской отборочной группе.

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В октябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. 7 октября российская команда победила команду Южной Кореи в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» со счетом 4:2. 10 октября российские футболисты сыграли вничью с командой Ирана в Казани (1:1). Матчами со сборными Аргентины и Испании российские футболисты завершат программу товарищеских матчей в 2017 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Сейчас известны 23 команды, которые сыграют на турнире — сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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