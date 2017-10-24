РФС подтвердил, что товарищеский матч Россия — Испания пройдет в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Начало встречи — 21:45 мск. Также РФС подтвердил, что 11 ноября сборная России на московском стадионе «Лужники» сыграет с командой Аргентины. Встреча, которая будет первой в «Лужниках» после реконструкции, начнется в 16:00 мск. Билеты на этот матч поступят в продажу в среду, 25 октября.

Команда Испании вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018, заняв первое место в группе G европейского отбора. Сборная Аргентины квалифицировалась на мировое первенство с третьего места в южноамериканской отборочной группе.

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В октябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. 7 октября российская команда победила команду Южной Кореи в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» со счетом 4:2. 10 октября российские футболисты сыграли вничью с командой Ирана в Казани (1:1). Матчами со сборными Аргентины и Испании российские футболисты завершат программу товарищеских матчей в 2017 году.