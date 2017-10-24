Мутко призвал не покупать у спекулянтов билеты на матчи со сборными Аргентины и Испании

Источник: РИА "Новости"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила проект закона, устанавливающего административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Комиссия одобрила законопроект, в ближайшее время мы рассмотрим его на заседании правительства и внесем в Госдуму. У нас [у сборной России] скоро товарищеские игры (11 ноября в Москве с командой Аргентины, 14 ноября в Санкт- Петербурге с командой Испании — прим. ТАСС), билетную программу мы еще не запустили, а 17 сайтов уже торгуют билетами. Цены на билеты мы не объявили, партнеров не называли, а они уже продают, это спекулянты», — сказал Мутко.