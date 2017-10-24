За кого голосовали Исламхан и Бородюк при выборе лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА?

Церемонию вручения премии The Best состоялась накануне в лондонском театре «Палладиум». Лучшим футболистом года был признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В борьбе за эту награду он опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси и бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара.

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От Казахстана в голосовании принимали участие Александр Бородюк и Бауыржан Исламхан. Так, главный тренер сборной Казахстана лучшим футболистом 2017 года назвал Месси. На второе место он поставил Роналду, а на третье — полузащитник «Реала» Тони Крооса.

Тройка лучших футболистов 2017 года по версии Исламхана выглядит следующим образом: Месси (1), Роналду (2) и Андрес Иньеста (3).

Также Бородюк и Исламхан отдали свои голоса при выборе лучшего тренера 2016 года, коим стал французский специалист Зинедин Зидан, под руководством которого «Реал» в 2017 году выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.