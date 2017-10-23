Молодой талант, который может поссорить Россию и Беларусь

Источник: РИА "Новости"

Что происходит

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко. Дело в том, что Капленко, являющийся гражданином Беларуси, отказался ехать в молодёжную сборную страны на сентябрьские и октябрьские матчи, мотивируя это тем, что намерен получить российское спортивное гражданство и выступать за национальную команду России. Капленко всеми возможными способами старается показать это. Даже публикациями в социальных сетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYoG6G0FMEm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by My Life is Football? (@kaplenko10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T16:59:41+00:00">Sep 4, 2017 at 9:59am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На официальном сайте «Зенита» Капленко указан как гражданин России.

Кирилл Капленко прошёл через молодёжные системы БАТЭ и «Краснодара», откуда его и забрал «Зенит». За первую команду сине-бело-голубых 18-летний футболист выступает редко — девять минут в матче с «Уфой» и поединок с санкт-петербургским «Динамо» в Кубке страны.

Что говорят стороны

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба “Зенит” и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — заявил представитель белорусской федерации футбола.

«При чем здесь игрок и футбольный клуб “Зенит”? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — ответил Сергей Фурсенко.

«Вопрос Капленко оставим федерации и “Зениту”. Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», — отметил Людас Румбутис, главный тренер молодёжной команды Беларуси.

Действительно ли к «Зениту» и Капленко могут быть применены санкции?

Отвечает спортивный юрист Михаил Прокопец: