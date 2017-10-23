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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодой талант, который может поссорить Россию и Беларусь

Федерация футбола Беларуси направила жалобу на футболиста и «Зенит» в ФИФА. Чем это может обернуться.

Источник: РИА "Новости"

Что происходит

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника команды Кирилла Капленко. Дело в том, что Капленко, являющийся гражданином Беларуси, отказался ехать в молодёжную сборную страны на сентябрьские и октябрьские матчи, мотивируя это тем, что намерен получить российское спортивное гражданство и выступать за национальную команду России. Капленко всеми возможными способами старается показать это. Даже публикациями в социальных сетях.

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На официальном сайте «Зенита» Капленко указан как гражданин России.

Кирилл Капленко прошёл через молодёжные системы БАТЭ и «Краснодара», откуда его и забрал «Зенит». За первую команду сине-бело-голубых 18-летний футболист выступает редко — девять минут в матче с «Уфой» и поединок с санкт-петербургским «Динамо» в Кубке страны.

Что говорят стороны

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба “Зенит” и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — заявил представитель белорусской федерации футбола.

«При чем здесь игрок и футбольный клуб “Зенит”? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — ответил Сергей Фурсенко.

«Вопрос Капленко оставим федерации и “Зениту”. Человек не хочет играть за нас. Мы ему надоели, он нам надоел, а вы надоели с вопросами о нем», — отметил Людас Румбутис, главный тренер молодёжной команды Беларуси.

Действительно ли к «Зениту» и Капленко могут быть применены санкции?

Отвечает спортивный юрист Михаил Прокопец:

«Федерация футбола Беларуси не может подать жалобу на самого Кирилла Капленко. Никто не в праве заставлять футболиста играть за сборную, если он этого делать не хочет. Может быть, ФФБ пожаловалась на «Зенит», так как считает, что именно клуб не отпускает игрока. Дело в том, что у всех клубов есть обязательства, которые закреплены в регламенте ФИФА по статусу переходов, — они должны отпускать футболистов в расположения сборных. Но всё может достаточно быстро закончиться, когда в «Зените» скажут: «Мы футболиста отпускаем, он сам не хочет ехать в сборную Беларуси».

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