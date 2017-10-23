Федерация футбола Казахстана ищет деньги на приезд Месси в Астану

«Аргентина сама не против провести матч, потому что, они планируют провести сразу две игры — 11 и 14 ноября. Они не против, все упирается в финансы, это дорогостоящее удовольствие. Есть запасной вариант, если Аргентина не приедет, но об этом пока говорить рано. В любом случае сборная сыграет свой матч 14 ноября, после окончания чемпионата страны у них будет сбор, и они проведут матч. В ближайшие 10 дней мы должны договориться, пока они не вылетели в Москву», — сказал пресс-секретарь Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров.



Он также отметил, что на данный момент ведутся переговоры как со спонсорами, так и с самой сборной Аргентины.



«Сборная Аргентины объявила свой состав на матч с Россией 11 ноября, то есть это основной состав вместе с Лионелем Месси, Агуэро, Ди Мария, Маскерано и другими звездами. В случае, если средства будут найдены, этот матч состоится 100 процентов. Переговоры ведутся и с аргентинцами, и с потенциальными спонсорами», — подытожил Каиров.



Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины, гарантировавшая себе участие на ЧМ-2018 в России, проведет товарищескую встречу в Москве с хозяевами турнира. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.