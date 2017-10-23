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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу может сыграть с Аргентиной в ноябре

Сборная Казахстана по футболу в ноябре текущего года планирует провести товарищеский матч со сборной Аргентины. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил спортивный директор Казахстанской федерации футбола Игорь Утробин.

Источник: Reuters

«Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14-го ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.

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Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Мария, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом и если средства будут найдены, то матч состоится, — рассказал Утрбин.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет в Москве товарищеский матч со сборной России. Подопечные Хорхе Сампаоли пробились на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Казахстан
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Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сборная Казахстана по футболу может сыграть с Аргентиной в ноябре
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