Сборная Казахстана по футболу может сыграть с Аргентиной в ноябре

«Мы ведем переговоры с аргентинской стороной. Конечно, это очень сложный и трудоемкий процесс, да и до 14-го ноября остается не так много времени. На данный момент необходимо решить вопрос с финансированием. 40 процентов от общей суммы готова взять на себя Казахстанская федерация футбола, а для привлечения оставшихся 60 мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами.
Думаю, что приезд одной из сильнейших сборных мира во главе с Лионелем Месси, Серхио Агуэро, Анхелем Ди Мария, Хавьером Маскерано и другими станет большим событием в истории казахстанского футбола. Аргентинцы готовы приехать первым составом и если средства будут найдены, то матч состоится, — рассказал Утрбин.
Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет в Москве товарищеский матч со сборной России. Подопечные Хорхе Сампаоли пробились на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.