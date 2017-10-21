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23:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Фонсека: Даже Шевченко не может творить чудеса со сборной Украины

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

Источник: AFP 2017

«Я не был здесь до Шевченко. Мой приход в “Шахтер” выпал на то же время, когда он стал тренером сборной. К сожалению, я не был очень внимателен к Евро, где Украина, по-моему, не забила ни одного гола и не выиграла ни одного матча. И тут приходит Шевченко.

Я очень уважаю его и весь его тренерский штаб. У нас отличные отношения. В Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но, думаю, даже Шевченко не может творить чудеса. Знаю, создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело.

Обратите внимание, в сборной всего 2−3 дня, чтобы подготовить игроков, чтобы собрать их из разных клубов. И с каждым разом мы всё больше замечаем, что сборная всё менее и менее “коллективная”. Игры сборных сейчас строятся больше на индивидуальных качествах игроков, которых собрали. Очень сложно за 2−3 и даже за 4 дня создать какую-то коллективную игру в команде. Но Андрей пробует.

И у Украины это получится, только если в первую очередь строить команду сильную, сплочённую. У украинских игроков сейчас нет тех индивидуальных качеств, как у футболистов, например, Хорватии, Испании, Польши. Это правда. Нужно дать время. Создать команду в сборной — это не с одного дня на второй. И, думаю, Шевченко провёл отличную работу», — цитирует Фонсеку Football.ua.

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