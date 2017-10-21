Фонсека: Даже Шевченко не может творить чудеса со сборной Украины
Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.
Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.
«Я не был здесь до Шевченко. Мой приход в “Шахтер” выпал на то же время, когда он стал тренером сборной. К сожалению, я не был очень внимателен к Евро, где Украина,
Я очень уважаю его и весь его тренерский штаб. У нас отличные отношения. В Украине теперь есть человек, который может справиться с такой задачей. Плюс у него очень компетентный тренерский штаб. Но, думаю, даже Шевченко не может творить чудеса. Знаю, создавать фундамент, строить отношения с клубами, с игроками очень сложно. Но это нужно, чтобы сборная была сильна в будущем, и это нужно понимать. Работать в сборной всегда очень тяжело.
Обратите внимание, в сборной всего 2−3 дня, чтобы подготовить игроков, чтобы собрать их из разных клубов. И с каждым разом мы всё больше замечаем, что сборная всё менее и менее “коллективная”. Игры сборных сейчас строятся больше на индивидуальных качествах игроков, которых собрали. Очень сложно за 2−3 и даже за 4 дня создать
И у Украины это получится, только если в первую очередь строить команду сильную, сплочённую. У украинских игроков сейчас нет тех индивидуальных качеств, как у футболистов, например, Хорватии, Испании, Польши. Это правда. Нужно дать время. Создать команду в сборной — это не с одного дня на второй. И, думаю, Шевченко провёл отличную работу», — цитирует Фонсеку Football.ua.