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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские гастроли Месси и Аргентины: как это будет

Сборная Аргентины сыграет товарищеские матчи в Москве и Краснодаре. Собираем информацию о пребывании в России Лионеля Месси и Ко.

Источник: Reuters

С кем и когда сыграет сборная Аргентины?

В следующем месяце вице-чемпионы мира аргентинцы проведут две товарищеских встречи в нашей стране: 11 ноября в «Лужниках» со сборной России, а три дня спустя — в Краснодаре со сборной Нигерии. Визит «альбиселесте» в Россию не состоялся бы, если бы команда Хорхе Сампаоли не решила задачу в заключительном туре отборочного цикла ЧМ-2018. Сборная Аргентины рисковала пролететь мимо чемпионата мира или угодить в стыковые матчи, которые будут играться в эти сроки. Но хет-трик Лионеля Месси в Эквадоре позволил избежать конфуза.

Путешествие в Россию — ещё и возможность для южноамериканцев изучить место, где они будут жить и выступать на чемпионате мира. Сборная Аргентины практически определилась с базой на время турнира — это подмосковные Бронницы. Осталось только подтвердить выбор. Что касается Краснодара, то для него визит Месси станет своего рода компенсацией за обиду, ведь южный город не увидит у себя матчей ЧМ-2018.

Ждать ли Месси и сколько стоит его пригласить?

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Да, Месси должен сыграть в Москве и Краснодаре, по крайней мере, его имя присутствует в списке игроков, вызванных для подготовки к этим товарищеским матчам. Если нападающий «Барселоны» не получит травму и не случится чего-то неожиданного, то российские болельщики увидят главную наряду с Криштиану Роналду звезду современного футбола. До ЧМ-2018 осталось всего полгода, поэтому наставник «альбиселесте» Хорхе Сампаоли, который пока мало проработал с национальной командой, скорее всего, будет настаивать на приезде всех сильнейших. Нужно успеть поставить игру, благодаря которой сборная Аргентины опять войдёт в число реальных претендентов на победу на ЧМ-2018.

— В Россию приедет Месси, — обещает гендиректор РФС Александр Алаев. — Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания — элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте. Вообще, существует сложный комплекс договорённостей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один. Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси — её лицо.

Кого Сампаоли вызвал из РФПЛ?

По традиции в составе сборной Аргентины будут несколько представителей лидера российского чемпионата «Зенита». Сампаоли пригласил центральных полузащитников сине-бело-голубых Матиаса Краневиттера и Леандро Паредеса, а также флангового атакующего полузащитника Эмилиано Ригони, сделавшего в четверг хет-трик в ворота «Русенборга». При этом в предварительной заявке аргентинцев отсутствует центральный защитник Эмануэль Маммана, которого тренер вызывал в начале октября на решающие игры квалификации ЧМ-2018 с Перу и Эквадором. Впрочем, количество игроков «Зенита» в сборной не уменьшилось, поскольку Краневиттера в прошлый раз в составе не было.

Других представителей российского чемпионата в сборной Аргентины нет. Кандидатом в неё мог бы считаться пятый зенитовский аргентинец Себастьян Дриусси, но молодому нападающему сейчас надо больше думать о том, как избавиться от проблем с реализацией голевых моментов и наладить отношения с Роберто Манчини. Напомним, в матче с «Русенборгом» главный тренер сине-бело-голубых не стал обмениваться рукопожатиями с Дриусси после его замены, а предъявил ему какие-то претензии прямо на бровке. Себастьян не полетел с «Зенитом» на встречу с ЦСКА в Москве.

Кто ещё летит к нам?

Сборная Аргентины переполнена звёздами. Может быть, их даже слишком много, во всяком случае, на некоторых позициях переизбыток достойных кандидатов. Если тренер вызывает кого-то одного, журналисты обязательно спрашивают, почему вне списка его конкурент. А Месси нередко обвиняют в том, что он диктует состав наставнику, заставляя приглашать в национальную команду своих друзей. На сегодняшний день Сампаоли определился только с легионерами, которых берёт в Москву и Краснодар. К ним добавится ещё ряд футболистов из местного чемпионата.

Но нас-то, прежде всего, интересуют аргентинцы, играющие в Европе. В составе от Сампаоли есть голкипер Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), защитники Хавьер Маскерано («Барселона»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), полузащитники Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Лукас Билья («Милан»), Диего Перотти («Рома»), Эвер Банега («Севилья»), но особенно впечатляет список нападающих — это Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер») и Пауло Дибала («Ювентус»). Зато поклонники Гонсало Игуаина будут разочарованы: форварда «Ювентуса» в заявке нет. Отсутствуют также хорошо нам знакомые Николас Пареха и Эсекиель Гарай.

А Марадона будет?

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Это вряд ли. Кстати, единственный матч между сборными России и Аргентины состоялся восемь лет назад в Москве. В товарищеской встрече, которая прошла на стадионе «Локомотив» и собрала около 30 тысяч зрителей, «альбиселесте» победили со счётом 3:2. У хозяев голы забивали Игорь Семшов и Роман Павлюченко, а у гостей Агуэро, Лисандро Лопес и Хесус Датоло. Тогда сборную Аргентины возглавлял как раз легендарный Диего Марадона, а Месси тоже находился в составе делегации. Их приглашение обошлось порядка 750 тысяч долларов.

Вот только Марадона не пришёл на предматчевую пресс-конференцию из-за того, что просто проспал её, да и после спарринга уделил журналистам лишь 10 минут, а нападающий «Барселоны» так и не вышел на поле. По официальной информации, Лионель получил повреждение на тренировке, поэтому Марадона решил поберечь его в преддверии сражения с Бразилией. Будем надеяться, что теперь Месси не станет откладывать свидание с нашими болельщиками до лета 2018 года. Кстати, президент РФС Виталий Мутко пообещал «разумные цены» на билеты.

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