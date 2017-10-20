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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси и три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матч с Россией

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и три игрока «Зенита» Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес вызваны в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу со сборной России.

Источник: Reuters

Встреча состоится 10 ноября.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал пока лишь фамилии футболистов, которые выступают за рубежом. Позже этот список пополнят 4−5 игрока из национального чемпионата.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»).

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все — «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

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