«Создались условия невозможности работы. Ее таковой и не было». Красножан откровенно рассказал об уходе из сборной Казахстана
За два года в Казахстане россиянин он заработал 5,5 миллионов евро.
За два года в Казахстане россиянин он заработал 5,5 миллионов евро.
Российский специалист Юрий Красножан в интервью «Матч ТВ» рассказал о работе в сборной Казахстана и причинах ухода.
54-летний Красножан руководил национальной командой с 5 марта 2014 по 13 октября 2015 года. За этот период сборная провела 17 матчей, в которых одержала три победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.
В квалификации Евро-2016 сборная Казахстана под руководством Красножана набрала пять очков и заняла предпоследнее, пятое, место в группе А, опередив Латвию по дополнительным показателям.
— Что у вас с работой?
— Есть планы и идеи, но рано еще говорить, — сказал Красножан.
— Чем занимались эти полтора года?
— Собой, семьей. Достраивал дом, занимался своим здоровьем, решал семейные хорошие и приятные хлопоты — свадьба сына, рождение внука.
— Где вы сейчас живете?
— В Нальчике.
— Почему вы не стали продлевать контракт со сборной Казахстана?
— Создались такие условия невозможности работы. Ее таковой самой и не было. Участие в играх — это одно. Но к этим играм нужно готовиться. Для того чтобы готовиться, нужно менять систему, хотя бы участвовать в товарищеских играх. Когда матчи срываются одни за другими, то понимаешь, что эффект присутствия тебе не нужен.
— Почему срывались товарищеские игры?
— Наверное, трудно договариваться. Второе — не было возможности договориться. Я не вдавался в эти подробности. Просто говорю как факт.
— Вы не работали с основной сборной, но тренировали вторую команду России. Подход и организация у нас и в Казахстане отличается?
— Да. Я понимаю, насколько непросто находятся соперники для сборной России. Для второй сборной они тоже с трудом находились. Знаю, как сложно решался этот вопрос в Казахстане. С другой стороны — этим надо просто заниматься. Наверное, эти сложности схожи. Но РФС (Российский футбольный союз) более организовано работал.
— В чем это проявляется?
— В России есть серьезные структуры — международный отдел, который имеет
— Какие цели перед вами ставили в Казахстане?
— Они были разными от момента, когда я пришел, и до момента, когда я уходил. Вначале было понятно, что сборная нуждается в омоложении. Этот процесс занимает не один цикл. В молодежной сборной Казахстана подрастают неплохие талантливые ребята. Им нужно созреть. По мере созревания они будут оказываться в сборной, приходить в команду на место тех старожилов, которые заканчивают карьеру. В Казахстане этот процесс немножко затягивается.
Потом была озвучена задача — четвертое место на отборе на Евро-2016. А новое руководство хотело попасть на чемпионат мира в Россию.
— Нереальная задача для Казахстана?
— Я вообще считаю, что нереальных задач нет. Просто все вопросы нужно постепенно решать. Мы же не кудесники и не волшебники, которые по мановению палочки делают результат. Сейчас многие так хотят, большинство.
— За два года сборная Казахстана провела десять официальных матчей и победила только в последней игре отборочного турнира на Евро. Психологически сложно не выигрывать два года?
— Наверное, это сложно для восприятия болельщика. Когда ты находишься в процессе, то понимаешь, что этот этап организации и изменения ментальности должен пройти. Мы не продвигались. Если бы не эти организационные вопросы, я бы остался в Казахстане.
— За счет чего удалось победить Латвию в последнем туре?
— За счет той работы, которая была проделана до этого. Я не верю в другие вещи. Я верю в работу.
— Сейчас вы находитесь в поиске работы или
— Есть звонки, есть предложения. Когда спрашиваешь у людей: «Что вы хотите?». Они говорят: «Хотим в Европу». А что у вас есть для Европы? Просто хотят. Мечтать не вредно. Мечты — это хорошо. Тогда нужно к этому идти по ступенечкам. Когда хочешь «дай и положи», то это нереально. Хочется создавать вокруг себя чистую среду. Понятно, что здесь вопрос финансирования, технической базы, кадров и всего прочего. Вот такие согласования.
— Вы не считаете себя «сбитым летчиком»?
— Я не летал, чтобы меня сбивали. Чтобы летать, надо
— Допустим, Моуринью.
— А его не увольняли? Мне сейчас очень комфортно. Наверное, эти полтора года были лучшим временем в моей жизни.
Добавим, что, по данным «Каравана», Красножан за время работы в Казахстане заработал 5,5 миллионов долларов. Его годовой оклад составлял 2,7 миллиона «чистыми».