Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
95-летнего Владимира Этуша на 28 миллионов рублей обманул друг
Путин предложил россиянам платить за медицину
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
21.10
СКА-Хабаровск
Уфа
Футбол. Первый дивизион
21.10
Енисей
Шинник
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский футбол уходит в отрыв
СМИ: Роналду признают лучшим игроком года в мире по версии ФИФА
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
17:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Создались условия невозможности работы. Ее таковой и не было». Красножан откровенно рассказал об уходе из сборной Казахстана

За два года в Казахстане россиянин он заработал 5,5 миллионов евро.

Источник: РИА "Новости"

Российский специалист Юрий Красножан в интервью «Матч ТВ» рассказал о работе в сборной Казахстана и причинах ухода.

54-летний Красножан руководил национальной командой с 5 марта 2014 по 13 октября 2015 года. За этот период сборная провела 17 матчей, в которых одержала три победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

В квалификации Евро-2016 сборная Казахстана под руководством Красножана набрала пять очков и заняла предпоследнее, пятое, место в группе А, опередив Латвию по дополнительным показателям.

— Что у вас с работой?

— Есть планы и идеи, но рано еще говорить, — сказал Красножан.

— Чем занимались эти полтора года?

— Собой, семьей. Достраивал дом, занимался своим здоровьем, решал семейные хорошие и приятные хлопоты — свадьба сына, рождение внука.

— Где вы сейчас живете?

— В Нальчике.

— Почему вы не стали продлевать контракт со сборной Казахстана?

— Создались такие условия невозможности работы. Ее таковой самой и не было. Участие в играх — это одно. Но к этим играм нужно готовиться. Для того чтобы готовиться, нужно менять систему, хотя бы участвовать в товарищеских играх. Когда матчи срываются одни за другими, то понимаешь, что эффект присутствия тебе не нужен.

— Почему срывались товарищеские игры?

— Наверное, трудно договариваться. Второе — не было возможности договориться. Я не вдавался в эти подробности. Просто говорю как факт.

— Вы не работали с основной сборной, но тренировали вторую команду России. Подход и организация у нас и в Казахстане отличается?

— Да. Я понимаю, насколько непросто находятся соперники для сборной России. Для второй сборной они тоже с трудом находились. Знаю, как сложно решался этот вопрос в Казахстане. С другой стороны — этим надо просто заниматься. Наверное, эти сложности схожи. Но РФС (Российский футбольный союз) более организовано работал.

— В чем это проявляется?

— В России есть серьезные структуры — международный отдел, который имеет какие-то связи. Они чуть шире, чем в Казахстане.

— Какие цели перед вами ставили в Казахстане?

— Они были разными от момента, когда я пришел, и до момента, когда я уходил. Вначале было понятно, что сборная нуждается в омоложении. Этот процесс занимает не один цикл. В молодежной сборной Казахстана подрастают неплохие талантливые ребята. Им нужно созреть. По мере созревания они будут оказываться в сборной, приходить в команду на место тех старожилов, которые заканчивают карьеру. В Казахстане этот процесс немножко затягивается.

Потом была озвучена задача — четвертое место на отборе на Евро-2016. А новое руководство хотело попасть на чемпионат мира в Россию.

— Нереальная задача для Казахстана?

— Я вообще считаю, что нереальных задач нет. Просто все вопросы нужно постепенно решать. Мы же не кудесники и не волшебники, которые по мановению палочки делают результат. Сейчас многие так хотят, большинство.

— За два года сборная Казахстана провела десять официальных матчей и победила только в последней игре отборочного турнира на Евро. Психологически сложно не выигрывать два года?

— Наверное, это сложно для восприятия болельщика. Когда ты находишься в процессе, то понимаешь, что этот этап организации и изменения ментальности должен пройти. Мы не продвигались. Если бы не эти организационные вопросы, я бы остался в Казахстане.

— За счет чего удалось победить Латвию в последнем туре?

— За счет той работы, которая была проделана до этого. Я не верю в другие вещи. Я верю в работу.

— Сейчас вы находитесь в поиске работы или что-то намечается?

— Есть звонки, есть предложения. Когда спрашиваешь у людей: «Что вы хотите?». Они говорят: «Хотим в Европу». А что у вас есть для Европы? Просто хотят. Мечтать не вредно. Мечты — это хорошо. Тогда нужно к этому идти по ступенечкам. Когда хочешь «дай и положи», то это нереально. Хочется создавать вокруг себя чистую среду. Понятно, что здесь вопрос финансирования, технической базы, кадров и всего прочего. Вот такие согласования.

— Вы не считаете себя «сбитым летчиком»?

— Я не летал, чтобы меня сбивали. Чтобы летать, надо чего-то добиться. Понятно, что есть такой психологический термин, но и не надо с ним заигрывать. У меня нет такого личного ощущения, что есть какой-то барьер, который стоит для работы. Есть система, с которой ты можешь соглашаться или не соглашаться. Тебе в ней может быть комфортно или нет. Но решение — работать в этой системе или нет — ты принимаешь сам. Вот вы знаете несбитых летчиков в тренерском деле?

— Допустим, Моуринью.

— А его не увольняли? Мне сейчас очень комфортно. Наверное, эти полтора года были лучшим временем в моей жизни.

Добавим, что, по данным «Каравана», Красножан за время работы в Казахстане заработал 5,5 миллионов долларов. Его годовой оклад составлял 2,7 миллиона «чистыми».

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жанат Жакиянов и Райан Барнетт провели последнюю дуэль взглядов перед боем за титулы WBA и IBF
Российский футбол уходит в отрыв
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
«Я не пою даже в ванной». Ковальчук открыл личное Малафееву
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Вратарь «Спартака» признался в желании уйти из-за депрессии
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь