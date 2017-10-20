Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
В США испытали конкурента покупаемого у РФ ракетного двигателя
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
10«Краснодар» уступил ЦСКА
13:07 (мск), источник: Sports.kz

Юрий Красножан рассказал, почему не остался в Казахстане

Экс-тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал время проведенное у руля главной команды строны, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на сайт «Матч-ТВ».

— Почему вы не стали продлевать контракт со сборной Казахстана?
— Создались такие условия невозможности работы. Ее таковой самой и не было. Участие в играх — это одно. Но к этим играм нужно готовиться. Для того чтобы готовиться, нужно менять систему, хотя бы участвовать в товарищеских играх. Когда матчи срываются одни за другими, то понимаешь, что эффект присутствия тебе не нужен.

Читайте также
Юрий Красножан: «Спартак» подарил болельщикам праздник

— Почему срывались товарищеские игры?
— Наверное, трудно договариваться. Второе — не было возможности договориться. Я не вдавался в эти подробности. Просто говорю как факт.

 — Вы не работали с основной сборной, но тренировали вторую команду России. Подход и организация у нас и в Казахстане отличается?
— Да. Я понимаю, насколько непросто находятся соперники для сборной России. Для второй сборной они тоже с трудом находились. Знаю, как сложно решался этот вопрос в Казахстане. С другой стороны — этим надо просто заниматься. Наверное, эти сложности схожи. Но РФС более организовано работал.

 — В чем это проявляется?
— В России есть серьезные структуры — международный отдел, который имеет какие-то связи. Они чуть шире, чем в Казахстане.

 — Какие цели перед вами ставили в Казахстане?
— Они были разными от момента, когда я пришел, и до момента, когда я уходил. Вначале было понятно, что сборная нуждается в омоложении. Этот процесс занимает не один цикл. В молодежной сборной Казахстана подрастают неплохие талантливые ребята. Им нужно созреть. По мере созревания они будут оказываться в сборной, приходить в команду на место тех старожилов, которые заканчивают карьеру. В Казахстане этот процесс немножко затягивается. Потом была озвучена задача — 4 место на отборе на Евро-2016. А новое руководство хотело попасть на чемпионат мира в Россию.

 — Нереальная задача для Казахстана?

— Я вообще считаю, что нереальных задач нет. Просто все вопросы нужно постепенно решать. Мы же не кудесники и не волшебники, которые по мановению палочки делают результат.

Сейчас многие так хотят, большинство.

 — За два года сборная Казахстана провела десять официальных матчей и победила только в последней игре отборочного турнира на Евро. Психологически сложно не выигрывать два года?
— Наверное, это сложно для восприятия болельщика. Когда ты находишься в процессе, то понимаешь, что этот этап организации и изменения ментальности должен пройти. Мы не продвигались. Если бы не эти организационные вопросы, я бы остался в Казахстане.

— За счет чего удалось победить Латвию в последнем туре?
— За счет той работы, которая была проделана до этого. Я не верю в другие вещи. Я верю в работу.

 — Какая работа вам ближе: в сборной или в клубе?
— Проработав во второй сборной России и в команде Казахстана, я понимаю, что обе работы интересны. Даже за короткие сроки можно организовывать людей, игру команды. В клубе ты каждый день этим занимаешься, и результат может прийти быстрее. В сборной нужно чуть больше времени. Естественно клуб интереснее в плане ежедневной работы.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
«У казахов есть национальная гордость, бойцовский дух и сила». Американцы сняли крутой фильм про казахстанский бокс
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Промесу не досталось звание игрока недели в Лиге чемпионов
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Новости
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь