Юрий Красножан рассказал, почему не остался в Казахстане

— Почему вы не стали продлевать контракт со сборной Казахстана?
— Создались такие условия невозможности работы. Ее таковой самой и не было. Участие в играх — это одно. Но к этим играм нужно готовиться. Для того чтобы готовиться, нужно менять систему, хотя бы участвовать в товарищеских играх. Когда матчи срываются одни за другими, то понимаешь, что эффект присутствия тебе не нужен.
— Почему срывались товарищеские игры?
— Наверное, трудно договариваться. Второе — не было возможности договориться. Я не вдавался в эти подробности. Просто говорю как факт.
— Вы не работали с основной сборной, но тренировали вторую команду России. Подход и организация у нас и в Казахстане отличается?
— Да. Я понимаю, насколько непросто находятся соперники для сборной России. Для второй сборной они тоже с трудом находились. Знаю, как сложно решался этот вопрос в Казахстане. С другой стороны — этим надо просто заниматься. Наверное, эти сложности схожи. Но РФС более организовано работал.
— В чем это проявляется?
— В России есть серьезные структуры — международный отдел, который имеет
— Какие цели перед вами ставили в Казахстане?
— Они были разными от момента, когда я пришел, и до момента, когда я уходил. Вначале было понятно, что сборная нуждается в омоложении. Этот процесс занимает не один цикл. В молодежной сборной Казахстана подрастают неплохие талантливые ребята. Им нужно созреть. По мере созревания они будут оказываться в сборной, приходить в команду на место тех старожилов, которые заканчивают карьеру. В Казахстане этот процесс немножко затягивается. Потом была озвучена задача — 4 место на отборе на Евро-2016. А новое руководство хотело попасть на чемпионат мира в Россию.
— Нереальная задача для Казахстана?
— Я вообще считаю, что нереальных задач нет. Просто все вопросы нужно постепенно решать. Мы же не кудесники и не волшебники, которые по мановению палочки делают результат.
Сейчас многие так хотят, большинство.
— За два года сборная Казахстана провела десять официальных матчей и победила только в последней игре отборочного турнира на Евро. Психологически сложно не выигрывать два года?
— Наверное, это сложно для восприятия болельщика. Когда ты находишься в процессе, то понимаешь, что этот этап организации и изменения ментальности должен пройти. Мы не продвигались. Если бы не эти организационные вопросы, я бы остался в Казахстане.
— За счет чего удалось победить Латвию в последнем туре?
— За счет той работы, которая была проделана до этого. Я не верю в другие вещи. Я верю в работу.
— Какая работа вам ближе: в сборной или в клубе?
— Проработав во второй сборной России и в команде Казахстана, я понимаю, что обе работы интересны. Даже за короткие сроки можно организовывать людей, игру команды. В клубе ты каждый день этим занимаешься, и результат может прийти быстрее. В сборной нужно чуть больше времени. Естественно клуб интереснее в плане ежедневной работы.