Юрий Красножан рассказал, почему не остался в Казахстане

— Почему вы не стали продлевать контракт со сборной Казахстана?

— Создались такие условия невозможности работы. Ее таковой самой и не было. Участие в играх — это одно. Но к этим играм нужно готовиться. Для того чтобы готовиться, нужно менять систему, хотя бы участвовать в товарищеских играх. Когда матчи срываются одни за другими, то понимаешь, что эффект присутствия тебе не нужен.

— Почему срывались товарищеские игры?

— Наверное, трудно договариваться. Второе — не было возможности договориться. Я не вдавался в эти подробности. Просто говорю как факт.



— Вы не работали с основной сборной, но тренировали вторую команду России. Подход и организация у нас и в Казахстане отличается?

— Да. Я понимаю, насколько непросто находятся соперники для сборной России. Для второй сборной они тоже с трудом находились. Знаю, как сложно решался этот вопрос в Казахстане. С другой стороны — этим надо просто заниматься. Наверное, эти сложности схожи. Но РФС более организовано работал.



— В чем это проявляется?

— В России есть серьезные структуры — международный отдел, который имеет какие-то связи. Они чуть шире, чем в Казахстане.



— Какие цели перед вами ставили в Казахстане?

— Они были разными от момента, когда я пришел, и до момента, когда я уходил. Вначале было понятно, что сборная нуждается в омоложении. Этот процесс занимает не один цикл. В молодежной сборной Казахстана подрастают неплохие талантливые ребята. Им нужно созреть. По мере созревания они будут оказываться в сборной, приходить в команду на место тех старожилов, которые заканчивают карьеру. В Казахстане этот процесс немножко затягивается. Потом была озвучена задача — 4 место на отборе на Евро-2016. А новое руководство хотело попасть на чемпионат мира в Россию.



— Нереальная задача для Казахстана?

— Я вообще считаю, что нереальных задач нет. Просто все вопросы нужно постепенно решать. Мы же не кудесники и не волшебники, которые по мановению палочки делают результат.