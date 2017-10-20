Александр Алаев: Месси — это дорого. Очень

Источник: Спорт-Экспресс

НАДЕЕМСЯ СЫГРАТЬ И С ИТАЛИЕЙ

— В Россию наконец-то едут топ-сборные. Как удалось договориться?

— Переговоры были достаточно сложными. Как в случае с Аргентиной, так и в случае с Бразилией и Испанией в общей сложности договаривались больше года. Понятно, что окон в календаре у таких команд мало, график расписан на два, а то и на три года вперед. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент. Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом (глава федерации Анхель Мария Вильяр был арестован летом 2017 года по подозрению в совершении экономических преступлений. — Прим. «СЭ»). С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться.

— Говорили что-то и об Италии.

— Италия и Испания соперничали в одной отборочной группе ЧМ. Многое зависело от того, кто пройдет напрямую. Мы заранее вели переговоры с обеими федерациями. Надеюсь, что еще будет возможность сыграть и с итальянской сборной.

— В Россию приедет Месси. Это дорого?

— Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания — элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте. А вообще существует сложный комплекс договоренностей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один — «Адидас». Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси — ее лицо. Не сомневаюсь, он выйдет против России еще и потому, что матчей осталось не так много, это в интересах самой сборной Аргентины. Для нас сейчас самое главное, чтобы лидеры всех сборных были здоровы, в том числе и нашей. Поэтому пожелаем скорейшего восстановления Саше Самедову, Роме Зобнину, Алану Дзагоеву, Кириллу Панченко.

— Когда обнародуете билетную программу?

— Думаю, с понедельника начнем реализацию. И хотел бы, кстати, с помощью «СЭ» предупредить наших болельщиков: информация о местах продажи билетов будет только на официальном сайте РФС! Знаю, что уже сейчас свои услуги предлагают различные агентства, кто-то даже продает какие-то билеты, но учтите — все это дезинформация, fake news, на данный момент билетов в продаже нет! Следите за официальным сайтом РФС.

— На каких площадках будете продавать билеты?

— И через интернет, и через кассы. Кампания должна быть максимально удобной.

— Цены сравнимы с теми, что установлены на чемпионат мира?

— Мы не ставим главной целью заработать лишний доллар, поэтому цены будут приемлемыми. Эти матчи прежде всего воспринимаем как праздник для болельщиков, поэтому сделаем все, чтобы билетная программа была предельно доступной. Несмотря на то что понесли серьезные затраты на организацию, за сверхприбылью в данном случае гнаться не намерены.

— То есть РФС работает не в минус?

— Ни один из матчей не принесет организации убытков. Мы нашли механизмы, при которых сможем компенсировать затраты и при этом не обременять высокими ценами болельщиков.

Гус ХИДДИНК | Источник: Спорт-Экспресс

МАТЧ С КОРЕЕЙ ПОМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ХИДДИНК

— Какими были затраты?

— Извините, но это коммерческая тайна.

— Хотя бы в сравнении. Аргентина сильно дороже Кореи?

— Значительно дороже. Хотя бы потому, что с Кореей удалось договориться без денег. Благодарим за это корейскую федерацию и особое спасибо Гусу Хиддинку.

— Хиддинку? Ничего себе.

— Да. Ведь Корею пригласить — это тоже не дешево: перелет, проживание, это в конце концов ведущая азиатская сборная, участник чемпионата мира. Команда тоже хотела получить какую-то финансовую выгоду от поездки в Россию. И посредником сделки выступил фонд Гуса Хиддинка, который большую часть расходов взял на себя.

— А в чем выгода фонда?

— Не вдавался в подробности, но полагаю, что фонд привлек корейских спонсоров.

— Гус сам проявил инициативу?

— Расскажу по порядку. Как вы помните, сначала у сборной России был четкий календарь, ведь нас определили в группу H европейского отборочного турнира с Бельгией, Боснией, Грецией, Эстонией и Кипром. Но потом УЕФА и ФИФА приняли в свои члены Косово и Гибралтар, наше место занял Гибралтар, и мы остались без спаррингов. Вообще! На тот момент мы, понятно, и мечтать не могли, что будем играть с Аргентиной или Бразилией. Надо было в принципе найти соперников, чтобы строить подготовку к домашнему чемпионату мира. Кроме того, добавился финансовый момент — если бы мы были в группе, то по регламенту УЕФА ничего не платили бы: команды сами прилетают, размещаются, а принимающая сторона предоставляет арену и занимается билетной программой. В товарищеских же матчах все по-другому. Но, к счастью, нам удалось добиться от УЕФА компенсации. Параллельно начали подбирать соперников.

— Искали любые более-менее свободные команды?

— Нет. Виталий Леонтьевич Мутко поставил три задачи, которые были согласованы с главным тренером. Первая — сыграть с представителями всех конфедераций. Вторая — обязательно с топ-сборными. И третья — нужно учитывать задачи и форму самой сборной России. Иными словами, в августе 2016-го сразу после назначения Станислава Черчесова было бы странно устраивать игру с Аргентиной. Мы понимали: топовые сборные должны быть ближе к чемпионату мира, когда наша команда уже пройдет определенный этап подготовки.

— Итак, перед вами календарь и поставленные задачи. Ваши дальнейшие действия?

— Посмотрели, кто и в какие окна будет свободен, и начали работу. С кем-то было договориться проще, с кем-то — сложнее, но в итоге календарь сборной мы обеспечили. Иногда нашей работе помогали и старые друзья — как Гус Хиддинк, о котором я сказал чуть раньше. На октябрьское окно была свободна только Азия. Мы держали в уме Корею, Иран, а также Японию и Узбекистан. Это ведущие азиатские команды, на своем континенте — топовые. Так вот, когда мы только вступили в переговоры с корейцами, на нас вышел Хиддинк. Как почетный член корейской федерации, предложил помощь в организации этого матча. Матч, который стал для РФС выигрышным во всех отношениях.

Генеральный директор РФС Александр АЛАЕВ (слева) и президент союза Виталий МУТКО | Источник: Спорт-Экспресс

НАМ ПРЕДЛАГАЛИ СБОРНУЮ БАСКОВ

— В целом считаете наш календарь товарищеских матчей полноценным?

— А можем вместе подвести предварительные итоги. Готовясь к чемпионату мира, сборная в итоге проведет 20 матчей (если бы команда вышла из группы на Кубке конфедераций, было бы 22). Из этих 20, если все будет по нашему плану, 16 сыграем дома, 4 — на выезде. По зонам: 9 соперников представляют Европу, 3 — Латинскую Америку, 3 — Азию, 2 — Африку, 1 — Океанию. 10 наших соперников уже прошли на чемпионат мира. И 7 сборных — из топ-10 рейтинга ФИФА.

— В мартовское окно сыграем еще и с Францией?

— Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом.

— Представители других федераций в переговорах ведут себя добросовестно или задирают условия, понимая, что России очень нужны спарринги?

— На футбольном рынке существуют так называемые матч-агенты, которые занимаются в том числе организацией товарищеских игр. Когда приняли Косово и Гибралтар, и мы остались без календаря, нам посыпались десятки предложений! Я вам не буду даже перечислять, кого пытались «продать». Вплоть до сборной Страны Басков. В половине случаев мы даже не отвечали на такие запросы. И переговоры вели только с федерациями, а также с уполномоченными агентами. И вот серьезные люди вели себя добросовестно. Никто из соперников не стал использовать ситуацию для того, чтобы получить сверхприбыль. Мы играли и играем по рыночным условиям. Товарищеские матчи РФС не убыточны. Благодарны всем, кто участвовал в организации встреч. Благодарны и болельщикам, которые заполняют стадионы.

— Есть ли у РФС отдельный инвестор под топ-сборные?

— Есть коммерческий партнер — компания TeleSport. Она выступает соорганизатором предстоящих матчей, несет коммерческие расходы. У нас давние отношения, не раз вместе проводили матчи, и это сотрудничество позволяет РФС избежать финансовых рисков, при том что затраты очень серьезные.

— С Аргентиной, скорее всего, играем в Москве, с Испанией в Петербурге. С Бразилией тоже в Москве. А почему не регионы? Успеем ли провести тестовые встречи на всех стадионах?

— Часто условием таких матчей является город. Не будем лукавить, все топ-сборные хотят Москву или Питер. Это одно из главных условий, которое связано исключительно с логистикой и организацией. Уверяю, рано или поздно мы привезем большие сборные и в другие города. И тестовые матчи тоже будут иметь место.

Лионель МЕССИ | Источник: Reuters

АРГЕНТИНА В НОЯБРЕ МОЖЕТ СЫГРАТЬ В РОССИИ ДВА МАТЧА

— По информации «СЭ» в ноябре в России состоится еще одна статусная товарищеская игра, но с участием других сборных.

— Это так. Сборная Аргентины рассматривает вариант проведения в нашей стране игры против одной из ведущих европейских команд. Очень приятно, что топовые сборные изъявляют желание проводить матчи в России. Мы сделаем все, чтобы организовать такую игру и помочь всем, чем сможем.

— Где теоретически это может состояться?

— Логично, что в ноябре — где-то на юге.

— «Фишт»? Или это может быть и «Арена Краснодар», которая не принимает ЧМ-2018?

— Возможно, ваши предположения обоснованны. На юге страны немало подходящих мест.

— По билетам рано что-то говорить?

— Как только стороны согласуют все условия и дату, тогда этим займемся. Уверены, что Месси соберет полный стадион и без помощи сборной России.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕРЧЕСОВА

— Чем выше рейтинг соперника, тем хуже результат сборной России — так складываются для нас товарищеские матчи. Вас результаты не смущают?

— Естественно, мы все хотим лучших результатов. Переживаем по поводу рейтинга. Но не надо забывать, что Черчесов строит новую команду. И если бы год назад после чемпионата Европы вам назвали состав на матч с Ираном, вряд ли бы многие в это поверили. Новые футболисты, новая схема. Мы выбрали свой путь и идем по нему, приближаясь к финишной прямой. И матчи с топовыми сборными — очень важный и показательный этап на этом пути.

— Аргентина, Испания, Бразилия. Нет опасений, что «поплывем»?

— Они были бы у любой сборной, которой бы предстояли такие встречи. Наверное, даже у Германии. Ждем игр с волнением. Но только так мы можем подготовить команду к чемпионату мира и претендовать там на что-то серьезное. С середняками играли. С теми, кто ниже классом, тоже. Теперь очередь лучших сборных мира. Уверен, наши ребята сделают все, чтобы выступить в этих матчах достойно.

— У многих болельщиков реакция простая: заплатили Аргентине, чтобы она приехала, — заплатим и чтобы сильно нас не громили.

— Скажите кому! Может, найдем инвестора (смеется). Такие вещи, конечно же, не оговариваются. Я себе даже представить не могу, как и кого об этом можно попросить, да и зачем?! Здесь спорт высших достижений, каждая команда решает свои задачи. Так что пусть болельщики не переживают — никому платить не станем. Будем надеяться на мастерство наших футболистов и тренерского штаба.

— Вам нравится игра новой сборной?

— Как и любому болельщику — что-то нравится, что-то нуждается в доработке. Нравится, что определились со схемой. Что появилось понимание, в какой футбол хотим играть. Что появляются новые имена. К вопросу о матче с «Динамо», который многие критиковали, — если бы не эта встреча, то вряд ли бы мы увидели в октябре в составе Кузяева, Заболотного, Рауша, Антона Миранчука. А так у нас несколько новых боевых единиц. И вообще в сборной очень правильная, рабочая атмосфера. Самое главное — у команды есть цель, которая объединяет всех ребят.

— Главное достижение Черчесова за это время?

— Он обновил команду, создал коллектив со здоровой атмосферой. РФС поддерживает главного тренера в его начинаниях.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

БЕРЕЗУЦКОМУ ВСЕГДА РАДЫ

— Что думаете по поводу позиции центрального защитника, на которой играют то Васин, то Кутепов?

— Хотелось бы, чтобы до чемпионата мира в сборной России появился свой Хуммельс, но вы же понимаете, что этого не произойдет. Поэтому мы опираемся на свои силы. Не готов критиковать ни Кутепова, ни Васина, они оба прикладывают все необходимые усилия. И не только они. На каждую позицию у нас уже сформировался круг претендентов. Задача тренерского штаба — подвести ребят к чемпионату мира в правильной форме и выбрать сочетания.

— Может, стоило натурализовать кого-то в центр обороны?

— Мы не бегали по всему миру в поисках центрального защитника. Это не наш путь. А те ребята, которые получили российское гражданство, сделали это на законных основаниях и сами выразили желание выступать за нашу команду.

— Возвращение Василия Березуцкого — выход?

— Станислав Саламович не раз говорил, что двери в сборную для всех открыты. Если у Василия или у того же Сергея Игнашевича будут силы, возможности и желание играть, то думаю, что главный тренер не откажется от их помощи.

— То есть если Березуцкий сделает сейчас заявление, что готов вернуться…

— …значит, можем получить еще одну боевую единицу. Очень хорошо отношусь к Василию, знаю, как он положительно влияет на атмосферу в команде. Но я не главный тренер, не могу даже советовать, потому что за результат отвечает Черчесов. Могу лишь высказать свое мнение. Березуцкому, который столько сделал для сборной, мы всегда рады.

7 октября. Москва. Россия — Корея — 4:2. Чем ответят Месси наши главные звезды Александр КОКОРИН (слева) и Федор СМОЛОВ (справа)? | Источник: Спорт-Экспресс

НАДО СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО РОССИИ УДАЛОСЬ ВСЕГО РАЗ

— Скоро жеребьевка. Какие предпочтения?

— Вспоминаю предыдущие церемонии. Прекрасно помню радостные эмоции в Киеве, когда нам достались Чехия, Греция и Польша. Радовались и в бразильском Салвадоре, получив Корею, Алжир и Бельгию. Да и во Франции хороший был жребий, но чем все закончилось, вы знаете. Поэтому сейчас буду рад абсолютно любому жребию. Все равно, кто достанется. Нам просто надо взять и выйти из группы. Сделать то, что за всю современную историю сборной России удавалось только один раз. Домашний чемпионат мира должен покончить с грустной тенденцией.

— Какую из сборных, не попавших на ЧМ, больше всего жаль?

— Чили. Команда, которая не может не вызывать симпатий. Ее лидера Алексиса Санчеса будет не хватать. Как и фантастических чилийских болельщиков.

— Помимо сборной России будете кого-то поддерживать?