Футболисты «Локомотива» Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Встреча Португалия — Саудовская Аравия пройдет 10 ноября в Лейрии, а матч с американцами состоится 14 ноября в Фару.
Впервые в карьере 31-летний Фернандеш получил вызов в сборную Португалии в феврале 2005 года и с тех пор провел за национальную команду девять матчей, забив два мяча. Полузащитник был в предварительном списке сборной Португалии на чемпионат мира-2010, но не попал в окончательную заявку. Эдер выступает за сборную с 2012 года, на счету 29-летнего форварда 33 матча и четыре гола за национальную команду.