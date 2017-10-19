Футболисты «Локомотива» Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии

Впервые в карьере 31-летний Фернандеш получил вызов в сборную Португалии в феврале 2005 года и с тех пор провел за национальную команду девять матчей, забив два мяча. Полузащитник был в предварительном списке сборной Португалии на чемпионат мира-2010, но не попал в окончательную заявку. Эдер выступает за сборную с 2012 года, на счету 29-летнего форварда 33 матча и четыре гола за национальную команду.