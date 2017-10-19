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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Локомотива» Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Футболисты «Локомотива» Мануэл Фернандеш и Эдер вошли в расширенный состав сборной Португалии на ноябрьские товарищеские матчи против команд США и Саудовской Аравии, сообщается на официальной странице московского клуба в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Встреча Португалия — Саудовская Аравия пройдет 10 ноября в Лейрии, а матч с американцами состоится 14 ноября в Фару.

Впервые в карьере 31-летний Фернандеш получил вызов в сборную Португалии в феврале 2005 года и с тех пор провел за национальную команду девять матчей, забив два мяча. Полузащитник был в предварительном списке сборной Португалии на чемпионат мира-2010, но не попал в окончательную заявку. Эдер выступает за сборную с 2012 года, на счету 29-летнего форварда 33 матча и четыре гола за национальную команду.

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