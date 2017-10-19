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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и московского ЦСКА Ивица Олич стал помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Источник: AFP 2017

В октябре HNS после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии (1:1) объявил о смене главного тренера национальной команды — место Анте Чачича занял Далич. Хорваты стали в группе вторыми и поборются за право выхода в финальную часть чемпионата мира в стыковых матчах со сборной Греции. Первая игра состоится 9 ноября в Загребе, ответный матч назначен на 12 ноября.

«Для меня большая честь снова стать частью национальной команды, в этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и постараюсь приложить максимум усилий для достижения нашей общей цели, которой является выход в финальную часть чемпионата мира в России», — сказал 38-летний Олич.

Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2007 год, в составе армейского клуба трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, в 2005 году помог команде завоевать Кубок УЕФА. Также Олич выступал за загребское «Динамо», немецкие «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург», «Герту» и «Мюнхен 1860», за сборную Хорватии провел 104 матча, забил 20 голов.

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