Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Источник: AFP 2017

В октябре HNS после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии (1:1) объявил о смене главного тренера национальной команды — место Анте Чачича занял Далич. Хорваты стали в группе вторыми и поборются за право выхода в финальную часть чемпионата мира в стыковых матчах со сборной Греции. Первая игра состоится 9 ноября в Загребе, ответный матч назначен на 12 ноября.

«Для меня большая честь снова стать частью национальной команды, в этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и постараюсь приложить максимум усилий для достижения нашей общей цели, которой является выход в финальную часть чемпионата мира в России», — сказал 38-летний Олич.