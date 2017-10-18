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19:35 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Красножан: «Спартак» подарил болельщикам праздник

В олимпийском парке Сочи завершился второй день международного футбольного турнира студенческих сборных «На пути к чемпионату мира-2018».

Источник: Советский спорт

По итогам дня команда Европы, которую возглавляет экс-наставник сборной Казахстана Юрий Красножан, вышла в финал соревнований, где, скорее всего, сыграет против сборной НСФЛ.

Перед матчем Европы против Африки корреспондент «Советского спорта» побеседовал с тренером.

— Юрий Анатольевич, несколько слов о вчерашнем матче против сборной МСФС (Международный студенческий футбольный союз) и об возможных перестановках в составе перед сегодняшней игрой.
— Мы были вчера помастеровитее. Команда использует блочный, национальный принцип — у нас же пятеро игроков из Испании. Двое ребят из Прибалтики. Еще два паренька из Италии и они между собой сыгрались неплохо. Сегодня к нам в состав добавятся еще двое немцев. Надо будет на разминке перед матчем со сборной Африки посмотреть на них и потихоньку ввести в игру. Наши ребята тоже картины не портили. Но в итоге получилось так, что преимуществом мы вроде бы владели, а реализовать долгое время не могли.

— А в конце чуть не пропустили, причем дважды.
— Вот именно. Почувствовали превосходство над соперником и начали не доигрывать эпизоды. Два момента себе привезли в самой концовке. В одном случае нас простили, а во втором удар блокировал защитник.

— Андрей Канчельскис в начале года возглавил сборную НСФЛ. Вам не предлагали работу в студенческом футболе?
— В лиге работают квалифицированные тренеры, и по поводу моей персоны разговоров не было.

— Есть шансы снова увидеть вас в деле?
— Полтора года я не работал, занимался личными делами. Есть определенные планы, но пока говорить о них рановато. А сейчас друзья из студенческого футбола попросили помочь и вот я здесь.

— Работа будет клубная и в России?
— Совершенно верно.

— Смотрели вчера «Спартак»?
— Только второй тайм. Очень рад за команду, за болельщиков. Это был настоящий праздник. Феерия. У «Севильи» сейчас непростое время, есть проблемы, но у кого их нет? Они были и остаются сильной командой. Это победа была нужна не только «Спартаку», но и всей футбольной России.

— Какие ощущения перед игрой ЦСКА — «Базель»?
— Если ЦСКА сыграет с желанием и настроением, несмотря на все их проблемы, то результат придет. Предпосылки к этому есть.

*****

Сборная Америки — Сборная Азии — 3:0 (1:0).

Голы: Федерико Мокки, Хуан Игнасио, Астемир Кутарба.

Между тем на футбольном турнире в Сочи определилась первая команда, которая сыграет в матче за пятое место — это сборная Азии, которая завершила групповой этап с двумя поражениями в двух матчах и разницей забитых и пропущенных мячей 1−11.

Сборная Европы — Сборная Африки — 4:1 (2:0).

Африканцы последними стартовали на этом турнире, но не смогли оказать достойного сопротивления европейцам под руководством Юрия Красножана. Насер Мартин с пенальти и Карено Эйзи к перерыву сделали счет комфортным, а во второй половине европейцы еще дважды поразили ворота сборной Африки, игроки которой не менее четырех раз выносили мяч из пустых ворот. Второй финалист турнира станет известен завтра.

Расписание матчей на 19 октября:

11:00 Сборная МСФС — Сборная Африки
14:00 Сборная НСФЛ — Сборная Америки.

Время начала матчей московское.

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