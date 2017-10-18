FA извинилась перед двумя футболистками за некорректные комментарии тренера

Как отмечает издание, речь идет о двух эпизодах. Так, Сэмпсон призывал Алуко убедиться, что ее родственники из Нигерии, которые намеревались посетить матч на лондонском стадионе «Уэмбли», не занесут вирус Эбола, а также спросил темнокожую Спенс, сколько раз ее арестовывали.