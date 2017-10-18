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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

FA извинилась перед двумя футболистками за некорректные комментарии тренера

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Футбольная ассоциация Англии (FA) принесла извинения футболисткам Эниоле Алуко и Дрю Спенс после того, как по итогам нового расследования слова Марка Сэмпсона, бывшего главного тренера женской сборной страны, были признаны высказываниями дискриминационного характера, сообщает Guardian.

Как отмечает издание, речь идет о двух эпизодах. Так, Сэмпсон призывал Алуко убедиться, что ее родственники из Нигерии, которые намеревались посетить матч на лондонском стадионе «Уэмбли», не занесут вирус Эбола, а также спросил темнокожую Спенс, сколько раз ее арестовывали.

«От имени Футбольной ассоциации Англии я хочу принести искренние извинения Эниоле Алуко и Дрю Спенс, — заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн. — После появления новых доказательств независимый адвокат Катарин Ньютон установила, что сотрудником FA в отношении обеих футболисток были допущены высказывания дискриминационного характера. Это неприемлемо».

Марк Сэмпсон был уволен с поста главного тренера женской сборной Англии в сентябре текущего года.

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