FA извинилась перед двумя футболистками за некорректные комментарии тренера
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Как отмечает издание, речь идет о двух эпизодах. Так, Сэмпсон призывал Алуко убедиться, что ее родственники из Нигерии, которые намеревались посетить матч на лондонском стадионе «Уэмбли», не занесут вирус Эбола, а также спросил темнокожую Спенс, сколько раз ее арестовывали.
«От имени Футбольной ассоциации Англии я хочу принести искренние извинения Эниоле Алуко и Дрю Спенс, — заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн. — После появления новых доказательств независимый адвокат Катарин Ньютон установила, что сотрудником FA в отношении обеих футболисток были допущены высказывания дискриминационного характера. Это неприемлемо».
Марк Сэмпсон был уволен с поста главного тренера женской сборной Англии в сентябре текущего года.