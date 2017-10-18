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14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

CAS отклонил иск Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Сегодня, 18 октября, в Лозанне в CAS состоялись слушания по иску главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится на официальном сайте федерации.

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Как сообщил директор международно-правового департамента АБФФ Сергей Ильич, представлявший Белорусскую федерацию футбола на слушаниях в Лозанне, апелляция Александра Хацкевича отклонена в связи с отсутствием юрисдикции CAS. Решение Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, таким образом, оставлено в силе.

Хацкевич зимой 2014 года возглавил сборную Беларуси, заключив трёхлетнее соглашение. В декабре 2016 года федерация досрочно расторгла с ним контракт. На пост главного тренера украинского клуба Хацкевич был назначен в июне этого года.

Ранее Хацкевич критически оценил уровень белорусского национального первенства.

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