CAS отклонил иск Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола»
Сегодня, 18 октября, в Лозанне в CAS состоялись слушания по иску главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Сегодня, 18 октября, в Лозанне в CAS состоялись слушания по иску главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича к Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Об этом говорится на официальном сайте федерации.
Как сообщил директор
Хацкевич зимой 2014 года возглавил сборную Беларуси, заключив трёхлетнее соглашение. В декабре 2016 года федерация досрочно расторгла с ним контракт. На пост главного тренера украинского клуба Хацкевич был назначен в июне этого года.
Ранее Хацкевич критически оценил уровень белорусского национального первенства.