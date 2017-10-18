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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Минспорт Московской области: Будем рады принять у себя Месси и других звёзд

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой сборная Аргентины рассматривает подмосковные Бронницы как место временного базирования во время чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: Reuters

«Ранее мы уже говорили о том, что на время проведения домашнего мундиаля в Подмосковье будут базироваться футбольные сборные с приставкой “топ”. Сейчас к нашему региону присматриваются мировые гранды — это Португалия, Франция, теперь ещё и Аргентина. Уверен, что это не окончательный список. Если “альбиселесте” подтвердят своё желание разместиться на время проведения чемпионата мира 2018 года в Бронницах, то мы будем рады принять у себя Лионеля Месси и других звёзд одной из сильнейших команд мира. Нет сомнений, что всё будет организовано на высшем уровне. Сейчас лишь остаётся дождаться декабрьской жеребьёвки. Предварительный интерес нам понятен», — цитирует Терюшкова официальный сайт министерства спорта Московской области.

11 ноября сборная Аргентины проведёт в Москве товарищеский матч со сборной России.

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