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00:37 (мск), источник: Известия

Владимир Леонов: Казань провела Кубок конфедераций не в ущерб людям

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов — о нюансах подготовки к чемпионату мира — 2018 и анализе организации тестового соревнования.

Источник: Известия

Казань 10 октября принимала не только товарищеский матч сборных РФ и Ирана — в столице Татарстана собрались все, кто несет ответственность за проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Представители ФИФА, оргкомитета мирового первенства и региональных администраций и министерств провели анализ июньского Кубка конфедераций, прошедшего в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. После мероприятия министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, какой позитивный опыт этого соревнования нужно перенять российским регионам, чтобы успешно провести у себя чемпионат мира.

— Какие вопросы были рассмотрены на совещании?

— В основном мы анализировали позитивную повестку, так как уровень организации Россией Кубка конфедераций был оценен положительно. За исключением мелких недочетов никаких нареканий со стороны ФИФА, участвовавших в турнире сборных, а также российских и зарубежных СМИ не было. Представители городов и регионов, проводивших у себя Кубок конфедераций, рассказали делегатам из субъектов РФ, которым доверено проведение ЧМ-2018, о наиболее ярких и эффективных новшествах, с помощью которых можно успешно организовать столь масштабный форум. В частности, о внедрении так называемой системы FanID при продаже билетов. Изначально ее многие критиковали, но практика показала, что FanID позволяет максимально успешно реализовать билетную программу. Я в своем докладе поделился примером того, как Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям, которые относятся к футболу с меньшим фанатизмом, чем идущие на стадион болельщики.

— Можете привести примеры?

— Такие масштабные мероприятия предполагают особый режим дорожного движения и парковок. Мы сделали разворотные петли, разгрузили жилые комплексы. На бумаге, конечно, всё это выглядит одним образом, а когда тестируешь в реальной жизни — совершенно по-другому. Понятно, что Кубок конфедераций и чемпионат мира — это очень масштабные праздники футбола, требующие организации особой структуры безопасности. Но на жизнь горожан это не должно сильно влиять. Когда мы говорим о MatchDay, то перекрываем движение на прилегающих к стадиону дорогах за четыре часа до начала игры. Так прописано в регламенте. И открывать движение мы должны через четыре часа после финального свистка. В Казани нам удалось организовать логистику так, что это позволило смягчить регламент. Региональный операционный штаб, оценив движение на улицах, принял решение сократить время послематчевых ограничений до двух часов.

— Через два часа после игр движение восстанавливалось?

— Да. Сократить время перекрытия до матча не получилось — народ дольше собирается на стадион, чем уходит с него. Но всё равно, уменьшив время ограничения после финального свистка до двух часов, городу удалось свести к минимуму неудобства для жителей. Даже после такого ажиотажного матча, как Россия-Мексика.

Важный акцент делался на городской навигации, которую нужно синхронизировать с навигацией вокруг стадиона. Пешеходы и автомобилисты должны понимать, как им перемещаться, когда часть района перекрыта. Навигация должна быть понятна и для приезжих — уже с момента приземления в аэропорту и выхода в терминал. Как доехать, где остановиться и припарковать машину — эта информация должна быстро доноситься до людей, чтобы избежать пробок и очередей.

— Как оцените работу волонтеров?

— Они очень здорово отработали на Кубке конфедераций. Но нужно было решить ряд организационных моментов. В частности, учесть, что массовый зритель будет приезжать в Россию за несколько дней до старта турнира. Соответственно нужно, чтобы волонтеры уже в полном составе работали в городах за пять суток до первых матчей. У нас в Казани восемь волонтерских точек. К ним было очень много обращений, особенно со стороны иностранцев.

— Как во время Кубка конфедераций шла коммуникация между ФИФА, оргкомитетом, региональной и городской администрацией, силовиками, министерствами спорта, транспорта и связи?

— Очень важным для межведомственного взаимодействия было создание регионального операционного штаба. Он был создан в Татарстане под руководством главы республики Рустама Минниханова. Также было создано 12 рабочих групп по разным направлениям — транспорт, гостеприимство, питание, медицина, волонтерство, благоустройство, силовой блок и др. Их возглавляли главы соответствующих министерств и ведомств. В частности, рабочую группу по вопросам благоустройства возглавлял мэр Казани Ильсур Метшин. На основе дискуссий между ними операционный штаб собирал пул вопросов, которые нужно было отрабатывать. Эта структура работала и при подготовке к Кубку конфедераций, и во время его проведения. Мы предложили другим регионам использовать подобную схему работы, поскольку она показала свою эффективность. У нас не было каких-то вопиющих инцидентов, а возникавшие мелкие трудности оперативно решались, поскольку было заранее отлажено взаимодействие на самом высоком уровне. Каждый знал свою зону ответственности.

— По работе «Казань Арены» не возникало вопросов?

— Что касается стадиона, помимо постоянной инфраструктуры, очень важна временная, которая работает накануне и во время крупных турниров, — это волонтерский, медицинский и медийный центры, временный штаб для представителей силовых ведомств, обеспечивающих безопасность на матчах. Помимо шатров, строятся также временные КПП, и надо понимать, как это будет работать, кто будет отвечать за эксплуатацию всего этого.

— Как было организовано транспортное обслуживание?

— Мы реализовали проект бесплатного предоставления проезда на общественном транспорте всем обладателям билетов на матчи и аккредитованным лицам. И организовали бесплатный трансфер из аэропорта до города и обратно. Железнодорожная ветка тоже работала бесплатно. В день матча мы увеличивали время работы общественного транспорта на четыре часа — люди могли им пользоваться до двух часов ночи. Мы говорили также о том, что в рамках «последней мили» (завершающая часть пути к стадиону по прилегающей к нему территории. — «Известия») надо предусмотреть сервисы для маломобильных групп людей — колясочников, травмированных граждан. Должны быть зоны отдыха, где они могли бы остановиться и сделать паузу, прежде чем идти дальше к стадиону. Вокруг «Казань Арены» эта «последняя миля» в зависимости от того, с какой стороны подходить к объекту, может составлять 1−2 км.

— Коммунальщики оказались готовы к турниру?

— Очень важна история с электроснабжением. Нужно делать дубляж — у нас был всего один сбой, но его никто не заметил, потому что мы быстро переключились на дизельные генераторы. А для ЧМ вдвойне важна телевизионная история и возможность подачи сигнала во все точки мира. Поэтому энергетика должна быть застрахована от любого сбоя. Так, есть «обычная» подача энергии. Если она прерывается, то мы автоматом переключаемся на дизель. И всё работает в прежнем режиме.

— Как в городе обстоят дела с гостиничной инфраструктурой?

— Она на высоком уровне, но ясно, что в преддверии чемпионата мира ее нужно еще отрабатывать. Во время Кубка конфедераций в Казани загрузка отелей составила 87%. Это на 10% больше, чем в обычное время. Мы ожидаем, что на ЧМ она будет еще больше за счет иностранных гостей. Очень важно, чтобы все сервисы сработали без сбоев. Надо проверить все пункты питания, безопасность, обслуживание.

 «Казань провела Кубок конфедераций не в ущерб людям»
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