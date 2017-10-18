Владимир Леонов: Казань провела Кубок конфедераций не в ущерб людям

Источник: Известия

Казань 10 октября принимала не только товарищеский матч сборных РФ и Ирана — в столице Татарстана собрались все, кто несет ответственность за проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Представители ФИФА, оргкомитета мирового первенства и региональных администраций и министерств провели анализ июньского Кубка конфедераций, прошедшего в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. После мероприятия министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, какой позитивный опыт этого соревнования нужно перенять российским регионам, чтобы успешно провести у себя чемпионат мира.

— Какие вопросы были рассмотрены на совещании?

— В основном мы анализировали позитивную повестку, так как уровень организации Россией Кубка конфедераций был оценен положительно. За исключением мелких недочетов никаких нареканий со стороны ФИФА, участвовавших в турнире сборных, а также российских и зарубежных СМИ не было. Представители городов и регионов, проводивших у себя Кубок конфедераций, рассказали делегатам из субъектов РФ, которым доверено проведение ЧМ-2018, о наиболее ярких и эффективных новшествах, с помощью которых можно успешно организовать столь масштабный форум. В частности, о внедрении так называемой системы FanID при продаже билетов. Изначально ее многие критиковали, но практика показала, что FanID позволяет максимально успешно реализовать билетную программу. Я в своем докладе поделился примером того, как Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям, которые относятся к футболу с меньшим фанатизмом, чем идущие на стадион болельщики.

— Можете привести примеры?

— Такие масштабные мероприятия предполагают особый режим дорожного движения и парковок. Мы сделали разворотные петли, разгрузили жилые комплексы. На бумаге, конечно, всё это выглядит одним образом, а когда тестируешь в реальной жизни — совершенно по-другому. Понятно, что Кубок конфедераций и чемпионат мира — это очень масштабные праздники футбола, требующие организации особой структуры безопасности. Но на жизнь горожан это не должно сильно влиять. Когда мы говорим о MatchDay, то перекрываем движение на прилегающих к стадиону дорогах за четыре часа до начала игры. Так прописано в регламенте. И открывать движение мы должны через четыре часа после финального свистка. В Казани нам удалось организовать логистику так, что это позволило смягчить регламент. Региональный операционный штаб, оценив движение на улицах, принял решение сократить время послематчевых ограничений до двух часов.

— Через два часа после игр движение восстанавливалось?

— Да. Сократить время перекрытия до матча не получилось — народ дольше собирается на стадион, чем уходит с него. Но всё равно, уменьшив время ограничения после финального свистка до двух часов, городу удалось свести к минимуму неудобства для жителей. Даже после такого ажиотажного матча, как Россия-Мексика.

Важный акцент делался на городской навигации, которую нужно синхронизировать с навигацией вокруг стадиона. Пешеходы и автомобилисты должны понимать, как им перемещаться, когда часть района перекрыта. Навигация должна быть понятна и для приезжих — уже с момента приземления в аэропорту и выхода в терминал. Как доехать, где остановиться и припарковать машину — эта информация должна быстро доноситься до людей, чтобы избежать пробок и очередей.

— Как оцените работу волонтеров?

— Они очень здорово отработали на Кубке конфедераций. Но нужно было решить ряд организационных моментов. В частности, учесть, что массовый зритель будет приезжать в Россию за несколько дней до старта турнира. Соответственно нужно, чтобы волонтеры уже в полном составе работали в городах за пять суток до первых матчей. У нас в Казани восемь волонтерских точек. К ним было очень много обращений, особенно со стороны иностранцев.

— Как во время Кубка конфедераций шла коммуникация между ФИФА, оргкомитетом, региональной и городской администрацией, силовиками, министерствами спорта, транспорта и связи?

— Очень важным для межведомственного взаимодействия было создание регионального операционного штаба. Он был создан в Татарстане под руководством главы республики Рустама Минниханова. Также было создано 12 рабочих групп по разным направлениям — транспорт, гостеприимство, питание, медицина, волонтерство, благоустройство, силовой блок и др. Их возглавляли главы соответствующих министерств и ведомств. В частности, рабочую группу по вопросам благоустройства возглавлял мэр Казани Ильсур Метшин. На основе дискуссий между ними операционный штаб собирал пул вопросов, которые нужно было отрабатывать. Эта структура работала и при подготовке к Кубку конфедераций, и во время его проведения. Мы предложили другим регионам использовать подобную схему работы, поскольку она показала свою эффективность. У нас не было каких-то вопиющих инцидентов, а возникавшие мелкие трудности оперативно решались, поскольку было заранее отлажено взаимодействие на самом высоком уровне. Каждый знал свою зону ответственности.

— По работе «Казань Арены» не возникало вопросов?

— Что касается стадиона, помимо постоянной инфраструктуры, очень важна временная, которая работает накануне и во время крупных турниров, — это волонтерский, медицинский и медийный центры, временный штаб для представителей силовых ведомств, обеспечивающих безопасность на матчах. Помимо шатров, строятся также временные КПП, и надо понимать, как это будет работать, кто будет отвечать за эксплуатацию всего этого.

— Как было организовано транспортное обслуживание?

— Мы реализовали проект бесплатного предоставления проезда на общественном транспорте всем обладателям билетов на матчи и аккредитованным лицам. И организовали бесплатный трансфер из аэропорта до города и обратно. Железнодорожная ветка тоже работала бесплатно. В день матча мы увеличивали время работы общественного транспорта на четыре часа — люди могли им пользоваться до двух часов ночи. Мы говорили также о том, что в рамках «последней мили» (завершающая часть пути к стадиону по прилегающей к нему территории. — «Известия») надо предусмотреть сервисы для маломобильных групп людей — колясочников, травмированных граждан. Должны быть зоны отдыха, где они могли бы остановиться и сделать паузу, прежде чем идти дальше к стадиону. Вокруг «Казань Арены» эта «последняя миля» в зависимости от того, с какой стороны подходить к объекту, может составлять 1−2 км.

— Коммунальщики оказались готовы к турниру?

— Очень важна история с электроснабжением. Нужно делать дубляж — у нас был всего один сбой, но его никто не заметил, потому что мы быстро переключились на дизельные генераторы. А для ЧМ вдвойне важна телевизионная история и возможность подачи сигнала во все точки мира. Поэтому энергетика должна быть застрахована от любого сбоя. Так, есть «обычная» подача энергии. Если она прерывается, то мы автоматом переключаемся на дизель. И всё работает в прежнем режиме.

— Как в городе обстоят дела с гостиничной инфраструктурой?