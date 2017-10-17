Неймар. Остальные не важны
С какой сборной Бразилии в марте сыграет Россия.
С какой сборной Бразилии в марте сыграет Россия.
ТРЕНЕР.
Его карьеру игрока, оборвавшуюся в 28 лет в связи с тяжелой травмой колена, не назовешь блестящей, да и тренировать Тите начал скромные клубы. Зато с первой же именитой командой дал результат, выиграв для «Гремиу» Кубок Бразилии. Настоящим прорывом в карьере 56-летнего ныне специалиста стал 2008 год, когда ведомый им «Интернасионал» стал обладателем Кубка Южной Америки, а лучшим бомбардиром турнира и автором победного гола в первом финальном матче против «Эстудиантеса» — отправившийся вскоре в «Спартак» Алекс. Кстати, ту игру триумфаторы заканчивали вдесятером
Но, бесспорно, особняком стоит работа Тите с «Коринтиансом». Два титула чемпиона Бразилии, победа в Кубке Либертадорес и главный триумф на чемпионате мира среди клубов, когда в финале перуанец Герреро принес «мушкетерам» победу над «Челси». То, что Тите лучший тренер страны — было понятно давно. И сборную он мог принять раньше, но будем считать, что каждому овощу свое время, а юбилейный внеплановый Кубок Америки нужно было организовать хотя бы для того, чтобы после невыхода из группы в отставку
Что немаловажно, Тите не только большой тренер, но и большой человек. Или, человек с большой буквы. Сути это не меняет. Он не только превратил Бразилию в одного из главных фаворитом ЧМ-2018, но и создал прекрасную атмосферу в команде, куда первым делом вернулись пребывавшие в опале Марселу и Тиагу Силва. Запомнилось, как за несколько минут до финального свистка в своем дебютном матче с Эквадором Тите прошествовал вдоль скамейки и пожал руки всем футболистам и сотрудникам своего штаба. А еще Тите в каждом матче меняет капитанов, пойдя на эту меру, когда после триумфа на Олимпиаде от постоянного ношения повязки отказался Неймар.
ЗВЕЗДА.
Это в «Барселоне» Неймар при всем своем таланте был лишь членом королевской свиты Лионеля Месси,
СОСТАВ.
В этом плане главным достижением Тите стало возвращение Бразилии настоящего центрфорварда и прямого наследника великого Роналдо. В отличие от всячески избегавшего риска предшественника новый тренер сразу сделал ставку на 19-летнего Габриэла Жезуса, и тот в первом же матче сделал дубль, а всего за 10 квалификационных игр у снайпера набрадось 7 мячей и 4 результативных передачи. При Тите в сборную вернулся едва ли не лучший левый защитник планеты Марселу и Тиагу Силва, хотя последний находится не на первых ролях, лишь изредка подменяя
Главный бразильский чернорабочий — Каземиру, развязывающий руки такому же трудяге Паулинью. Столь же универсален и выигрывающий конкуренцию у Фернандинью Ренату Аугусту, хотя на его позиции порой действует в большей степени ориентированный на атаку и тонко чувствующий игру Филиппе Коутинью. Впрочем, ливерпульца могут определить и на другой участок поля. Представляете, какой потенциал таит атакующий квартет, где в роли крыльев выступают Неймар с Виллианом, а впереди есть штампующий голы Жезус, которого всегда готов подменить не являющийся чистым нападающим Роберту Фирмину? Наконец, у Бразилии отменная вратарская линия, где одинаково надежны 25-летний Алиссон и его 24-летний сменщик — купленный «Манчестер Сити» за сумасшедшие деньги Эдерсон.
ТАКТИКА.
Тите принес с собой в сборную формулу успеха «Коринтианс» — свою любимую расстановку 4−1−4−1. Это, впрочем, лишь цифры, которыми не объяснишь всю прелесть футбола. Особенно, если речь идет о Бразилии. Да и схема в любой команде проявляется при переходе к обороне, когда игроки занимают отведенные им позиции и перекрывают зоны согласно штатному расписанию. В атаке, конечно, тоже нет анархии, но там и импровизации в избытке. По этой части главные бразильские затейники — Неймар и Коутинью, а расстановка может превратиться в 4−3−3 с кулаком Каземиру — Паулинью — Аугусту в центре поля. Или в 4−2−3−1, где центрального нападающего будет поддерживать трио Неймар — Коутинью — Виллиан. И если последний в большей степени классический фланговый игрок, то бывший и несостоявшийся барселонец могут постоянно меняться местами, сводя с ума защиту соперника.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
Пентакампеоны долго запрягали. Виной тому нескладный кучер Дунга, заставивший ненавидеть себя практически всю страну. Его команда была боевитой, но