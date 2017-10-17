Неймар. Остальные не важны

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР.

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Его карьеру игрока, оборвавшуюся в 28 лет в связи с тяжелой травмой колена, не назовешь блестящей, да и тренировать Тите начал скромные клубы. Зато с первой же именитой командой дал результат, выиграв для «Гремиу» Кубок Бразилии. Настоящим прорывом в карьере 56-летнего ныне специалиста стал 2008 год, когда ведомый им «Интернасионал» стал обладателем Кубка Южной Америки, а лучшим бомбардиром турнира и автором победного гола в первом финальном матче против «Эстудиантеса» — отправившийся вскоре в «Спартак» Алекс. Кстати, ту игру триумфаторы заканчивали вдесятером из-за удаления бывшего полузащитника «Сатурна» Пабло Гиньясу.

Но, бесспорно, особняком стоит работа Тите с «Коринтиансом». Два титула чемпиона Бразилии, победа в Кубке Либертадорес и главный триумф на чемпионате мира среди клубов, когда в финале перуанец Герреро принес «мушкетерам» победу над «Челси». То, что Тите лучший тренер страны — было понятно давно. И сборную он мог принять раньше, но будем считать, что каждому овощу свое время, а юбилейный внеплановый Кубок Америки нужно было организовать хотя бы для того, чтобы после невыхода из группы в отставку наконец-то отправили Дунгу.

Что немаловажно, Тите не только большой тренер, но и большой человек. Или, человек с большой буквы. Сути это не меняет. Он не только превратил Бразилию в одного из главных фаворитом ЧМ-2018, но и создал прекрасную атмосферу в команде, куда первым делом вернулись пребывавшие в опале Марселу и Тиагу Силва. Запомнилось, как за несколько минут до финального свистка в своем дебютном матче с Эквадором Тите прошествовал вдоль скамейки и пожал руки всем футболистам и сотрудникам своего штаба. А еще Тите в каждом матче меняет капитанов, пойдя на эту меру, когда после триумфа на Олимпиаде от постоянного ношения повязки отказался Неймар.

ЗВЕЗДА.

Это в «Барселоне» Неймар при всем своем таланте был лишь членом королевской свиты Лионеля Месси, из-за чего во многом и сбежал в Париж, а в сборной он царь и Бог. И речь в данном случае не о каком-то особом положении, а именно о футболе, который в исполнении Неймара сравним с искусством. А его слезы после решающего пенальти в финале Олимпиады стоили того, чтобы вызвавшие столько пересудов Игры в Рио-де-Жанейро состоялись. Несмотря на свой статус, на поле Неймар не тянет оделяло на себя. У Бразилии и без него наконец-то появился бомбардир нации в лице Габриэла Жезуса. Да даже Паулинью, обоснованность перехода которого в «Барселону» поначалу не понимали привередливые каталонские болельщики, в отборочном цикле забил те же 6 мячей, что и Неймар. Но именно он дает всем любителям футбола зрелище, а партнерам по сборной — голевые передачи. В заключительном поединке отбора Неймар набрал восьмой ассистентский балл, обойдя в рейтинге лучших распасовщиков бывшего одноклубника Луиса Суареса и еще одного уругвайца Карлоса Санчеса.

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СОСТАВ.

В этом плане главным достижением Тите стало возвращение Бразилии настоящего центрфорварда и прямого наследника великого Роналдо. В отличие от всячески избегавшего риска предшественника новый тренер сразу сделал ставку на 19-летнего Габриэла Жезуса, и тот в первом же матче сделал дубль, а всего за 10 квалификационных игр у снайпера набрадось 7 мячей и 4 результативных передачи. При Тите в сборную вернулся едва ли не лучший левый защитник планеты Марселу и Тиагу Силва, хотя последний находится не на первых ролях, лишь изредка подменяя кого-то в тандеме Миранда — Маркиньюс. Правый фланг перепахивает неутомимый и неувядаемый Дани Алвес, а о потенциале команды прекрасно говорит тот факт, что на бровках актерами второго плана являются игроки калибра Алекса Санду и Филипе Луиса.

Главный бразильский чернорабочий — Каземиру, развязывающий руки такому же трудяге Паулинью. Столь же универсален и выигрывающий конкуренцию у Фернандинью Ренату Аугусту, хотя на его позиции порой действует в большей степени ориентированный на атаку и тонко чувствующий игру Филиппе Коутинью. Впрочем, ливерпульца могут определить и на другой участок поля. Представляете, какой потенциал таит атакующий квартет, где в роли крыльев выступают Неймар с Виллианом, а впереди есть штампующий голы Жезус, которого всегда готов подменить не являющийся чистым нападающим Роберту Фирмину? Наконец, у Бразилии отменная вратарская линия, где одинаково надежны 25-летний Алиссон и его 24-летний сменщик — купленный «Манчестер Сити» за сумасшедшие деньги Эдерсон.

ТАКТИКА.

Тите принес с собой в сборную формулу успеха «Коринтианс» — свою любимую расстановку 4−1−4−1. Это, впрочем, лишь цифры, которыми не объяснишь всю прелесть футбола. Особенно, если речь идет о Бразилии. Да и схема в любой команде проявляется при переходе к обороне, когда игроки занимают отведенные им позиции и перекрывают зоны согласно штатному расписанию. В атаке, конечно, тоже нет анархии, но там и импровизации в избытке. По этой части главные бразильские затейники — Неймар и Коутинью, а расстановка может превратиться в 4−3−3 с кулаком Каземиру — Паулинью — Аугусту в центре поля. Или в 4−2−3−1, где центрального нападающего будет поддерживать трио Неймар — Коутинью — Виллиан. И если последний в большей степени классический фланговый игрок, то бывший и несостоявшийся барселонец могут постоянно меняться местами, сводя с ума защиту соперника.

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ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.