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Бернд Шторк покинул пост главного тренера сборной Венгрии по футболу
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Немецкий специалист, возглавивший венгерскую команду в 2015 году, прекратил сотрудничество с MLSZ по обоюдному согласию сторон.
Сборная Венгрии не сумела отобраться в финальную стадию чемпионата мира 2018 года в России. В 10 матчах отборочной группы В венгры набрали 13 очков и заняли третье место, уступив командам Португалии и Швейцарии.
Шторк, ранее возглавлявший сборную Казахстана, вывел венгерскую команду в финальную стадию чемпионата Европы-2016, где венгры уступили бельгийцам в 1/8 финала.