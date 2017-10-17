Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Раскрыт секрет брокколи
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М5
Севилья1
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор0
Ливерпуль7
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити2
Наполи1
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд1
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако1
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг3
Порту2
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал1
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Денис Колодин завершил игровую карьеру
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
10«Краснодар» уступил ЦСКА
22:50 (мск), источник: Р-Спорт

Бернд Шторк покинул пост главного тренера сборной Венгрии по футболу

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Бернд Шторк покинул пост главного тренера сборной Венгрии по футболу, сообщается на официальном сайте Венгерской футбольной федерации (MLSZ).

Немецкий специалист, возглавивший венгерскую команду в 2015 году, прекратил сотрудничество с MLSZ по обоюдному согласию сторон.

Сборная Венгрии не сумела отобраться в финальную стадию чемпионата мира 2018 года в России. В 10 матчах отборочной группы В венгры набрали 13 очков и заняли третье место, уступив командам Португалии и Швейцарии.

Шторк, ранее возглавлявший сборную Казахстана, вывел венгерскую команду в финальную стадию чемпионата Европы-2016, где венгры уступили бельгийцам в 1/8 финала.

Венгрия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Денис Колодин завершил игровую карьеру
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
«Ты самая красивая». Как Шарапова проиграла в Москве
«Динамо» (М) уступило «Салавату», пропустив за минуту до конца
«Спартак» — «Севилья». Стартовые составы
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых звезд Европы
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь