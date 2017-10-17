Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве

Ранее вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщал, что сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнута договоренность о проведении одного из двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в марте 2018 года. 23 марта россияне в Москве сыграют домашний матч со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно», — говорится в сообщении.