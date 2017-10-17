В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Ранее
«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнута договоренность о проведении одного из двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в марте 2018 года. 23 марта россияне в Москве сыграют домашний матч со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно», — говорится в сообщении.