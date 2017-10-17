Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
10«Краснодар» уступил ЦСКА
17:37 (мск), источник: Р-Спорт

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу пройдет 23 марта в Москве, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Ранее вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщал, что сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнута договоренность о проведении одного из двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в марте 2018 года. 23 марта россияне в Москве сыграют домашний матч со сборной Бразилии. Стадион и время начала встречи РФС объявит дополнительно», — говорится в сообщении.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
ОКР потратил миллиард рублей на подготовку сборной к ОИ-2018
СМИ: Кавани хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с Неймаром
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь