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09:18 (мск), источник: Sports.kz

Ивуарийское СМИ назвало 7 причин, почему Жерар Гоу нужен их сборной

Главный редактор ивуарийского СМИ Le Talent Cache Франсуа Эммануэль Атта на своей странице в Facebook привел 7 причин, почему национальная сборная Кот-д’Ивуара остро нуждается в форварде «Кайрата» Жераре Гоу, сообщает Sports.kz.

Предлагаем вниманию казахстанских любителей футбола перевод текста данного поста.

«Почему Жерар Гоу играет в Казахстане, но заслуживает играть за сборную больше, чем Ласина Траоре и многие другие?..

1. Становясь лучшим бомбардиром уже третий сезон, Гоу забил в чемпионате 93 мяча (на самом деле — 78, Sports.kz), не пробивая пенальти (на самом деле — 4 взятия ворот им были произведены с 11-метровых штрафных ударов, Sports.kz), и это не учитывая мячей, забитых в кубковых турнирах.

2. Потому что он выглядит в Казахстане сильнее, чем лучший бомбардир последнего Кубка Африканских Наций Кабананга.

3. Потому что он становился лучшим бомбардиром в трех разных странах — Марокко, Турции и Казахстане.

4. Потому что ивуарийцы должны научиться выбирать таланты, а не чемпионаты.

5. Жерар Гоу выиграл со сборной Кот-д’Ивуара U-23 престижный международный турнир в Тулоне в 2010 году. И там он был лучшим бомбардиром, как обычно.

6. Он не играет во Франции только потому, что Жерар Гоу обходится не менее чем в 1,8 миллиона евро в год. Во Франции только «Монако», «ПСЖ» и «Лион» в состоянии предложить столько денег.

7. Кот-д’Ивуар должен иметь его в составе сборной и на поле. Этот футболист может оказаться очень полезным, если мы хотим победить марокканцев".

Кот-д`Ивуар
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