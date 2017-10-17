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08:15 (мск), источник: ТАСС

Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу

ТАСС, 17 октября. Бывший наставник итальянских клубов «Милан», «Лацио» и «Ювентус» Альберто Дзаккерони назначен на пост главного тренера сборной ОАЭ по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дзаккерони на данном посту сменил аргентинца Эдгардо Баусу. Местные СМИ отмечают, что контракт Дзаккерони с федерацией футбола ОАЭ рассчитан до 2019 года.

Последним местом работы 64-летнего итальянца была китайская команда «Бэйцзин Гоань», которую Дзаккерони покинул в 2016 году. Ранее специалист тренировал «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио», «Торино», сборную Японии, с которой стал обладателем Кубка Азии 2011 года. Под руководством Дзаккерони «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне-1998/99.

Сборная ОАЭ в отборочном турнире ЧМ-2018 в азиатской зоне заняла четвертое место, уступив 6 очков австралийцам, которые с третьей строчки вышли в стыковые матчи. Напрямую в финальную часть турнира, которая пройдет в России, от зоны Азии вышли команды Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

ОАЭ
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