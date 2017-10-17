Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболу

Дзаккерони на данном посту сменил аргентинца Эдгардо Баусу. Местные СМИ отмечают, что контракт Дзаккерони с федерацией футбола ОАЭ рассчитан до 2019 года.

Последним местом работы 64-летнего итальянца была китайская команда «Бэйцзин Гоань», которую Дзаккерони покинул в 2016 году. Ранее специалист тренировал «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио», «Торино», сборную Японии, с которой стал обладателем Кубка Азии 2011 года. Под руководством Дзаккерони «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне-1998/99.