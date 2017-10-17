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02:05 (мск), источник: Прессбол

Уткин: Криушенко и Фомочкин удивительным образом похожи

Российский футбольный комментатор Василий Уткин, уволенный с «Матч ТВ», в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко и спортивный чиновник Андрей Фомочкин очень похожи и, по всей видимости, являются типичными представителями «белорусского типажа».

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Уткин повторил утверждение, согласно которому место национальной команды под землей, рядом с картошкой.

— Я в абсолютном экстазе от того, что… Я тут смотрел выдающийся матч… Выдающуюся концовку отборочного турнира в Европе. У меня было три монитора, и смотрел я, в частности, матч Франция — Белоруссия. И я поразился. Все-таки вот есть какой-то тип внешности. Тренер сборной Белоруссии Криушенко, он давно работает и, собственно, считается учителем Гончаренко, ставшего его преемником в БАТЭ… Криушенко — ну копия того человека из паралимпийского комитета (речь идет об Андрее Фомочкине. — Прим.), который развернул флаг России, идя по стадиону. Удивительным образом похожи. Это, знаешь, как в МЛС вратарей такого английского плана словно на 3D принтере делают. Есть какой-то, видимо, белорусский тоже типаж.

Но вообще, я от души поздравляю. Вот Белоруссия — это та страна, которая открыла некое ноу-хау в футболе: она сумела очень быстро разучиться играть в футбол. Мы как-то обращались к феномену того, что после распада Югославии образовавшиеся республики во всех видах спорта остаются на плаву… А тут… Помимо всего прочего, Белоруссия оказалась ниже Люксембурга, на последнем месте в своей отборочной группе. Вот как раз в самом низу, на дне, под уровнем почвы — там обычно и живет картошка. Я люблю картошку очень.

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