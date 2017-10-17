Уткин: Криушенко и Фомочкин удивительным образом похожи

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Уткин повторил утверждение, согласно которому место национальной команды под землей, рядом с картошкой.

— Я в абсолютном экстазе от того, что… Я тут смотрел выдающийся матч… Выдающуюся концовку отборочного турнира в Европе. У меня было три монитора, и смотрел я, в частности, матч Франция — Белоруссия. И я поразился. Все-таки вот есть какой-то тип внешности. Тренер сборной Белоруссии Криушенко, он давно работает и, собственно, считается учителем Гончаренко, ставшего его преемником в БАТЭ… Криушенко — ну копия того человека из паралимпийского комитета (речь идет об Андрее Фомочкине. — Прим.), который развернул флаг России, идя по стадиону. Удивительным образом похожи. Это, знаешь, как в МЛС вратарей такого английского плана словно на 3D принтере делают. Есть какой-то, видимо, белорусский тоже типаж.