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16:19 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси завершат сезон гостевым спаррингом с командой Грузии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси завершат сезон товарищеским матчем с командой Грузии. Спарринг состоится 13 ноября в Кутаиси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: БЕЛТА

Национальные сборные Беларуси и Грузии встречались между собой дважды в отборочном турнире чемпионата мира — 2014, обменявшись домашними победами. Сначала в Тбилиси грузины выиграли с минимальным счетом 1:0, а ровно пять лет назад, 16 октября 2012 года на поле минского стадиона «Динамо» белорусы взяли реванш — 2:0.

В октябрьском рейтинге ФИФА, обнародованном сегодня, сборная Беларуси занимает 91-е место, команда Грузии находится на 107-й позиции.

Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФАЗа прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях).

Перед встречей с грузинскими футболистами подопечные Игоря Криушенко 9 ноября проведут в Ереване товарищеский поединок со сборной Армении.

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