Футболисты сборной Беларуси завершат сезон гостевым спаррингом с командой Грузии

Национальные сборные Беларуси и Грузии встречались между собой дважды в отборочном турнире чемпионата мира — 2014, обменявшись домашними победами. Сначала в Тбилиси грузины выиграли с минимальным счетом 1:0, а ровно пять лет назад, 16 октября 2012 года на поле минского стадиона «Динамо» белорусы взяли реванш — 2:0.
В октябрьском рейтинге ФИФА, обнародованном сегодня, сборная Беларуси занимает 91-е место, команда Грузии находится на 107-й позиции.
Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФАЗа прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях).
Перед встречей с грузинскими футболистами подопечные Игоря Криушенко 9 ноября проведут в Ереване товарищеский поединок со сборной Армении.