Футболисты сборной Беларуси завершат сезон гостевым спаррингом с командой Грузии

Национальные сборные Беларуси и Грузии встречались между собой дважды в отборочном турнире чемпионата мира — 2014, обменявшись домашними победами. Сначала в Тбилиси грузины выиграли с минимальным счетом 1:0, а ровно пять лет назад, 16 октября 2012 года на поле минского стадиона «Динамо» белорусы взяли реванш — 2:0.