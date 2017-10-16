Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФА

За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях). Сейчас в активе белорусов 391 рейтинговый балл. Следующий поединок белорусские футболисты проведут 9 ноября в Ереване против сборной Армении, которая сейчас занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.