Футбольная сборная Беларуси опустилась на 91-е место в рейтинге ФИФА

За прошедший месяц команда Игоря Криушенко провела два заключительных матча квалификации ЧМ-2018, уступив сборным Нидерландов (1:3, дома) и Франции (1:2, в гостях). Сейчас в активе белорусов 391 рейтинговый балл. Следующий поединок белорусские футболисты проведут 9 ноября в Ереване против сборной Армении, которая сейчас занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.
Топ-10 октябрьского рейтинга ФИФА:
Из стран бывшего СССР выше других находится национальная команда Украины, занимающая 30-е место.
Следующий рейтинг-лист ФИФА опубликует 23 ноября.